Após poupar jogadores na Copa Verde, Vila Nova terá força máxima na semifinal do Goianão

TANDARA REIS

O Vila Nova se prepara para enfrentar a Aparecidense neste sábado (16), às 16 horas, no estádio Anníbal Batista de Toledo, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano. Para essa partida, o técnico Higo Magalhães deve levar a campo o que tem de melhor e cinco titulares que foram poupados na Copa Verde retornam à equipe.

Além disso, Alesson volta de suspensão e reassume a titularidade no ataque colorado.

Visando às semifinais do Estadual, o treinador colorado escalou um time misto na vitória sobre o Rio Branco (1 a 0), pela 2ª fase do torneio regional. Dessa forma, o zagueiro Anderson Conceição, o lateral esquerdo Roberto, o volante João Vitor e os atacantes Juan Christian e Fernandão ficaram fora do 11 inicial na última terça-feira (12).

Na zaga, o jovem Ruan Santos fez sua estreia com a camisa colorada. Na lateral, Eric substituiu Roberto. No meio-campo, Bruno Matias ficou com a vaga de João Vitor. No ataque, Igor Bolt e Henrique Almeida foram os escolhidos para jogar ao lado de Alesson. Entretanto, Roberto, Juan Christian e Fernandão entraram na etapa final do jogo.

As alterações na estreia da Copa Verde renderam um saldo positivo para o técnico colorado. Recém-chegado do Cruzeiro, o zagueiro Ruan Santos fez sua primeira partida pelo Vila e foi elogiado por Higo Magalhães. O defensor de 20 anos se destacou tecnicamente com bom jogo aéreo e passes diretos no sistema defensivo.

O lateral Eric, o volante Bruno Matias e o centroavante Henrique Almeida também tiveram suas atuações exaltadas pelo treinador colorado. O técnico entende que o time está “encorpado” e com boas opções no banco de reservas. De todas as posições, a única que ainda não foi testada nesta temporada foi a do goleiro Dênis Júnior, titular nas 14 partidas disputadas até o momento.

No entanto, Higo Magalhães terá menos opções no banco de reservas nas semifinais do Goianão e nas quartas de final da Copa Verde. Além do lateral direito Rian, que segue se recuperando de uma lesão muscular, mais dois atletas vão desfalcar o Tigre nas próximas partidas.

O volante João Lucas sofreu uma luxação no ombro, passará por cirurgia e está fora do Campeonato Goiano. O polivalente Apodi, está com uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. A expectativa é que o jogador só retorne no segundo jogo da semifinal do Estadual., como Rian, que só deve voltar a ficar à disposição no final do mês de março.

Os atletas vão desfalcar a equipe em três partidas: no primeiro jogo da semifinal do Estadual, no próximo sábado (16), e, nos clássicos de ida e volta das quartas de final da Copa Verde, contra o Goiás, nos dias 20 e 24 de março.

O Tigre só jogará a volta da semi do Goianão no dia 27 de março, após a vaga ser definida na competição regional.