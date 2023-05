Após quase 13 anos, Goiás volta à Argentina

Depois de quase 13 anos, o Goiás voltará a jogar uma partida na Argentina. Na próxima quinta-feira (4), o time esmeraldino visita a cidade de La Plata, província de Buenos Aires, para encarar o Gimnasia La Plata, pela 3ª rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. Os dois times buscam a primeira vitória na chave para melhorarem suas situações na disputa pela classificação à próxima fase.

(No fim do texto, veja todos os jogos que o Goiás já fez na Argentina)

Será o quinto jogo do Goiás em solo argentino na história, contra o quinto adversário diferente. O retrospecto não é favorável para o time goiano, que nunca venceu no país vizinho. Contra os hermanos, na Argentina, o clube esmeraldino soma dois empates e duas derrotas.

A última vez que o Goiás jogou na Argentina foi na final da Copa Sul-Americana de 2010, em 8 de dezembro daquele ano. Na ocasião, o time goiano viajou para Avellaneda com vantagem no confronto após vitória de 2 a 0 na ida no Serra Dourada, mas foi superado por 3 a 1 pelo Independiente, que levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, o “Rei de Copas” venceu por 5 a 3 e ficou com a taça.

Pouco mais de uma década depois daquela decisão, o Goiás vai para La Plata em busca da primeira vitória em solo argentino e pelo Grupo G da Copa Sul-Americana.

Ainda comandado pelo técnico interior Emerson Ávila, o clube goiano vem de dois empates no torneio internacional: sem gols com o Santa Fé, da Colômbia, na Serrinha, pela 1ª rodada; e por 2 a 2 com o Universitario, do Peru, em Lima, após ficar em vantagem por 2 a 0 no confronto válido pela 2ª rodada.

Adversário do Goiás pela 3ª rodada da Sul-Americana, o Gimnasia La Plata carrega a curiosidade de ter sido o último clube com relação direta com Diego Armando Maradona no futebol. O ex-jogador, que morreu no dia 25 de novembro de 2020, foi treinador do Gimnasia entre 2019 e 2020 (a última partida que treinou foi em 25 de fevereiro daquele ano, à frente do Gimnasia La Plata). Ele comandou a equipe em 23 partidas, com oito vitórias, sete empates e oito derrotas.

Jogos do Goiás na Argentina

22/3/2006 - Copa Libertadores

Fase de grupos - 4ª rodada

Estádio Coloso del Parque, Rosário

Newell’s Old Boys 0x0 Goiás

25/4/2006 - Copa Libertadores

Oitavas de final - Jogo de ida

Estádio Centenário de Quilmes, Quilmes

Estudiantes 2x0 Goiás

Gols marcados por: Galván e Calderón

26/9/2007 - Copa Sul-Americana

Oitavas de final - Jogo de volta

Estádio El Viaducto, Sarandí

Arsenal 1x1 Goiás

Gols marcados por: Gómez (Arsenal) e Harison (Goiás)

8/12/2010 - Copa Sul-Americana

Final - Jogo de volta

Estádio Libertadores de América, Avellaneda

Independiente 3(5)x(3)1 Goiás

Gols marcados por: Rafael Moura (Goiás), Parra e Velázquez (Independiente)