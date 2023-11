Após resultado negativo, torcedor do Vila Nova que vendeu carro para viajar não se arrepende

A saga dos torcedores colorados para acompanhar o Vila Nova em Natal, diante do ABC-RN, foi um prato cheio para grandes histórias. Após a ressaca da frustração com a derrota que deixou o clube na Série B, os colorados voltam para Goiânia sem arrependimento e com o sentimento de que o esforço valeu a pena.

Pedro Batista dos Santos vendeu o carro particular para comprar passagens e viajar com a mulher, Bruna Cândido, para a capital potiguar. Agora, o torcedor colorado já volta do Rio Grande do Norte avaliando os anúncios de carros mais antigos e baratos para não ficar a pé, já que o Tigre o deixou a ver navios com a derrota para o ABC.

Apesar de não ter visto o acesso do Vila Nova à Série A, a “loucura” feita por Pedro Batista poderá ser repetida no futuro. “Valeu a pena, faria tudo de novo”, garantiu o torcedor. No cálculo do colorado, a passagem de volta para Goiânia foi marcada para quarta-feira (29), pois queria ainda poder curtir o possível acesso nas belas praias potiguares.

Talvez nem isso Pedro consiga. “O vilanovense é tão azarado que fiquei para curtir uma praia e acordei só com chuva. Atravessei 80 quilômetros até Pipa e cheguei com chuva, nem tomei banho no mar ainda”, contou o torcedor colorado, com bom humor. A saga do regresso, sem o sonhado acesso, contará com uma viagem que começa quarta-feira (29) no primeiro voo e só termina com a chegada em Goiânia à noite.

Outro torcedor colorado que cometeu uma “loucura” para ir até Natal acompanhar o clube foi Raul Clismer. Ele pediu demissão do emprego como motoboy em uma farmácia de Goiânia porque não poderia ter as folgas necessárias para acompanhar o Vila Nova em Natal. Ele arriscou, não viu o time subir, mas voltou do Rio Grande do Norte com um novo emprego e muitos amigos.

“Infelizmente, não foi como o planejado, mas o importante são as amizades que construímos nessa caravana. Fomos alegres e voltamos alegres. Não foi porque perdemos o acesso que vamos voltar tristes”, disse Raul Clismer.

Desempregado e sem ver o acesso do Vila Nova, Raul Clismer ao menos conseguiu a promessa de um novo emprego assim que chegar em Goiânia. Na viagem, outro torcedor do Vila Nova ofereceu a ele emprego para trabalhar em uma empresa de veículos na capital goiana. O torcedor voltava com a caravana de torcedores e passava pelo interior da Bahia quando conversou com a reportagem. A previsão é chegar a Goiânia no início desta terça-feira (28).

AeroVila

Coordenador de viagens e torcedor colorado fanático, Willer Castro viveu dias insanos desde a vitória do Vila Nova sobre o Ceará, por 3 a 1, na penúltima rodada da Série B, que deixou o Tigre à beira do acesso. Em menos de dois dias, a ideia de fretar um voo de Goiânia para Natal saiu do papel para encher uma aeronave e fazer barulho pelos aeroportos do país.

O torcedor garante que o trabalho para possibilitar que mais colorados pudessem acompanhar o Vila Nova no Frasqueirão foi recompensador. Mesmo com o resultado negativo da partida, o resumo da experiência foi o fortalecimento da paixão pelo clube, segundo ele.

“A tristeza se resume ao jogo e à perda do acesso, mas com o clube, com a instituição Vila Nova Futebol Clube, jamais”, garantiu Willer Castro. “O amor não vai reduzir, muito pelo contrário. A paixão só aumenta”, resumiu.