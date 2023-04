Após saída de Heron, meia e zagueiro deixam o Goiás

Após a saída do zagueiro Heron, que foi para o Atlético-GO, o elenco do Goiás vai perder mais peças para a sequência da temporada. Contratados como apostas para a temporada, o zagueiro Eduardo Thuram e o meia Carlos Maia não vão seguir no clube.

Carlos Maia chegou ao Goiás após se destacar no futebol paraibano, mas não conseguiu repetir o mesmo brilho com a camisa esmeraldina. O meia, de 21 anos, disputou sete jogos pelo Goiás na temporada e não fez gols. O atleta tinha contrato até o fim do estadual e seguirá a carreira em outro clube.

O zagueiro Eduardo Thuram, de 25 anos, ex-jogador do Pouso Alegre-MG, foi um dos primeiros reforços anunciados pela diretoria esmeraldina para 2023. Tratado como uma aposta, o defensor não conseguiu espaço e só fez dois jogos. Eduardo Thuram foi aproveitado pelo então técnico Guto Ferreira em duas partidas da Copa Verde.

Além dos dois jogadores, o Goiás deverá fazer mais ajustes no elenco nos próximos dias para abrir espaço no plantel para as chegadas de mais reforços que estão sendo contratados pela diretoria.