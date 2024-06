Após saídas, Vila Nova mira reforços na janela de transferências

LUIZ FELIPE MENDES

Com a abertura da janela de transferências prevista para o dia 10 de julho, o Vila Nova deseja ir ao mercado para contratar jogadores, principalmente para os setores defensivo e ofensivo. Nos últimos dias, três atacantes e um zagueiro deixaram o clube, que ainda terá mais saídas.

Após a goleada por 6 a 0 do Paysandu sobre o Vila Nova, no dia 22 de maio, pelo jogo de ida da final da Copa Verde, o clube anunciou que alguns jogadores seriam afastados e o elenco passaria por uma reformulação pontual.

A partir dali, pararam de treinar com o grupo: os zagueiros Anderson Conceição e Ruan Santos, o lateral esquerdo Roberto, o volante Fernando Henrique e os atacantes Fernandão e Igor Torres.

Igor Torres foi o primeiro dos seis a deixar o Vila Nova. O jogador, que pertence ao Fortaleza, atuou no Tigre por empréstimo. Como a equipe colorada não iria mais contar com ele, a Aparecidense contratou o jogador em um novo empréstimo, após o atacante iniciar a temporada jogando pelo próprio Camaleão, sendo um dos destaques do Campeonato Goiano.

Nesta semana, o zagueiro Anderson Conceição e o atacante Fernandão rescindiram seus respectivos contratos com o Vila Nova, em comum acordo, conforme o clube, e já buscam novos destinos. O zagueiro ainda não encontrou um novo clube, enquanto o atacante deve fechar com a Chapecoense.

Além das três saídas confirmadas, o atacante Gustavinho, que não chegou a entrar em campo pelo Tigre em 2024, saiu por empréstimo para o CSA, que disputa a Série C. O jogador foi um pedido do técnico Higo Magalhães, com quem trabalhou no Vila Nova.

Possíveis reforços

Internamente, o Vila Nova entende que precisa reforçar dois setores para a sequência da temporada: ataque e defesa. No meio-campo, o Tigre tem boas opções, tanto para volantes quanto para atletas de criação, e não deve procurar por novas peças, a não ser que surja alguma oportunidade de mercado.

Na defesa, a questão é um pouco mais urgente. O Vila Nova, atual 10º colocado, tem a quinta pior defesa da Série B, com 12 gols sofridos em nove jogos. Essa é a pior marca da “primeira página” da tabela de classificação. Somente os clubes da 13ª colocação para baixo possuem um desempenho defensivo pior.

As goleadas de 6 a 0 e 4 a 0 pela final da Copa Verde foram o principal sinal de alerta, apesar de alguns jogadores do elenco não terem jogado por não estarem inscritos na competição regional.

Porém, o desempenho na Série B também preocupa, já que o Vila Nova foi vazado pelo menos uma vez em sete partidas, passando em branco apenas nas vitórias por 2 a 0 sobre o Guarani e por 1 a 0 sobre o Operário-PR, pelas 1ª e 3ª rodadas.

No momento, a zaga titular é formada por Jemmes e Quintero; Marcondes e Guilherme Lacerda são as opções.

No ataque, o Vila Nova tem um rendimento acima da média na Série B, com 12 gols marcados, a 5ª melhor marca do campeonato, número superior ao do Avaí, por exemplo, que está no G4. Analisando apenas a Segundona, o Tigre marcou seis gols nos últimos três jogos.

No entanto, as saídas de Fernandão e Igor Torres abriram espaço no setor ofensivo, e Júnior Todinho não está vivendo boa fase. Por isso, o Vila Nova quer contratar um centroavante com potencial de ser titular e mais um para disputar espaço na posição.