Após sofrer convulsão, goleiro do Vila Nova retorna aos treinos

TANDARA REIS

O goleiro Dênis Júnior voltou aos treinamentos com o elenco do Vila Nova nesta quarta-feira (28), após ter recebido alta do hospital na manhã de terça-feira (27). Conforme apurou a reportagem, o atleta participou normalmente da atividade comandada pelo técnico Higo Magalhães e estará à disposição para o confronto com o Goianésia, no domingo (3), às 16 horas, no estádio Valdeir José de Oliveira, em partida válida pela quartas de final do Campeonato Goiano.

O jogador de 25 anos sofreu uma convulsão durante o trabalho de aquecimento na última segunda-feira (26). Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para um hospital de referência em neurologia. Após realizar uma tomografia e exames laboratoriais, o goleiro passou a noite e madrugada de segunda para terça internado.

De acordo com o Vila Nova, os exames não apresentaram nenhuma alteração e Dênis Júnior retornou a rotina de treinos. O atacante Juan Christian celebou o retorno do companheiro, mas admitiu que o time ficou assutado com o episódio.

“Foi uma situação delicada, particularmente, eu nunca tinha passado por isso. É uma cena bem triste, principalmente para a gente que vê ele sempre no dia a dia, tendo grandes performances. Mas ele foi bem atendido pelos profissionais e já está treinando. Esperamos que ele não passe mais por isso”, afirmou.

Dênis Júnior já teve duas convulsões anteriormente. A primeira em 2020, durante um treino do São Paulo, clube ao qual defendia na época. O segundo registro foi em março de 2022, quando jogava pelo Bahia. Na ocasião, o goleiro teve uma convulsão quando passeava na praia. Nos dois casos, o Dênis Júnior passou por exames, e nenhuma alteração foi detectada.

Desde o episódio no Bahia, Dênis Júnior faz uso de medicamentos para evitar as convulsões. A reportagem apurou que o diagnóstico para o desencadeamento de novo quadro convulsivo fica dificultado porque fatores diversos podem influenciar.