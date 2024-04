Após três derrotas na Série A, Atlético-GO faz giro pelo Sul com obrigação de reação

Três derrotas seguidas, nenhum ponto na Série A e o fim da invencibilidade de 22 partidas no Estádio Antônio Accioly geraram desconfiança dos torcedores do Atlético-GO e a obrigação de buscar pontuar e se reabilitar fora de casa, a partir de domingo (28), no giro que o clube vai fazer pelo Sul do País.

Serão duas partidas pelo Brasileiro – diante do Inter (domingo, 28), em Porto Alegre, e do Juventude-RS (dia 6 de maio, segunda-feira), em Caxias do Sul. No meio do roteiro, o Dragão aguarda a CBF confirmar dia, horário e local do compromisso pela 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Brusque-SC. A data base dos jogos de ida é 1º de maio e o jogo deve ser em Itajaí-SC.

É preciso garantir bons resultados para afastar do clube a crise técnica.

Não há alternativa, em termos de reabilitação, para o Atlético-GO. A experiência do clube, nas três rodadas iniciais na Série A, mostram que não pontuar nelas é um risco que o clube não quer correr. Em 2017, quando foi rebaixado à Série B, o Dragão não começou bem e teve quatro derrotas seguidas na Série A.

Naquela temporada, o time fechou o 1º turno com 12 pontos e de nada serviu a reação no returno, em que obteve 24 pontos. Se fossem 24 pontos em cada turno, o total seria suficiente até vaga na Copa Sul-Americana.

Em outra temporada, o começo de 2012 foi com dois empates, mas o time não engrenou e caminhou rápido para o rebaixamento. Assim, será preciso conquistar bons resultados no Sul depois de derrotas para Flamengo (2 a 1), Botafogo (1 a 0) e a goleada para o São Paulo (3 a 0).

No caminho rubro-negro, o Inter vem de derrota para o Atlhetico-PR (1 a 0) e o Juventude foi goleado pelo Botafogo (5 a 1). Mas ambos fazem campanhas superiores à do Dragão.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, considerou como “sofrível” a atuação do time no primeiro tempo contra o São Paulo. O dirigente vai fazer cobranças internas e há convicção de que será preciso muito trabalho para a equipe voltar aos trilhos.

Ex-jogador do Atlético-GO, André Leonel assistiu ao jogo no Antônio Accioly. Segundo ele, o time se ressentiu da atuação ruim do meia Shaylon, o articulador de jogadas da equipe. André Leonel também criticou o pênalti infantil do zagueiro Luiz Felipe, no segundo tempo.

“Hoje, um jogador experiente precisa estar ligado. O VAR entrega mesmo. Não pode vacila”, disse o ex-jogador sobre o lance em que Luiz Felipe faz pênalti em Luciano e recebe o cartão vermelho no lance, uma cotovelada na nuca.

Ex-atacante, André Leonel entende que Vagner Love, atacante que tem ficado no banco de reservas, precisa começar os jogos, mesmo que não tenha condições físicas de concluí-los. “O Vagner (Love) precisa jogar, impõe respeito pelo nome que tem e por aquilo que pode mostrar. Aí, no decorrer do jogo, o técnico pode lançar outro jogador mais jovem no lugar dele”, sugeriu o ex-jogador.

Viagem

O Atlético-GO ainda não definiu a logística de viagem, mas deve se programar para ficar fora de Goiânia por mais de uma semana, para cumprir os jogos por Brasileirão e Copa do Brasil. A expectativa é que o zagueiro Adriano Martins, que se recupera de um corte na testa sofrido na estreia na Série A contra o Flamengo, seja liberado.

O zagueiro Luiz Felipe e o atacante Gabriel Barros, expulsos no domingo (21), não enfrentam o Inter.

Rendimento

Dragão nas três rodadas iniciais da Série A, desde 2010

2010

1 ponto, 11,1% de aproveitamento

(1 empate e 2 derrotas)

Atlético-GO 0 x 0 Grêmio

Fluminense 1 x 0 Atlético-GO

Atlético-GO 1 x2 Santos

1ª vitória: Atlético-GO 2 x 1 Cruzeiro (7ª rodada)

2011

3 pontos, 33,3% de aproveitamento

(1 vitória e 2 derrotas)

Coritiba 0 x 1 Atlético-GO

Atlético-GO 0 x 1 Fluminense

Figueirense 2 x 0 Atlético-GO

1ª vitória: Coritiba 0 x 1 Atlético-GO (1ª rodada)

2012

2 pontos, 22,2%

(2 empates e 1 derrota)

Cruzeiro 0 x 0 Atlético-GO

Atlético-GO 1 x 1 Ponte Preta

Atlético-GO 0 x 1 Grêmio

1ª vitória: Atlético-GO 3 x 2 Figueirense (11ª rodada)

2017

0 ponto, 0% de aproveitamento

(3 derrotas)

Coritiba 4 x 1 Atlético-GO

Atlético-GO 0 x 3 Flamengo

Atlético-GO 0 x 1 Corinthians

1ª vitória: Atlético-GO 3 x 0 Ponte Preta (5ª rodada)

2020

5 pontos, 55,5% de aproveitamento

(1 vitória, 2 empates)

Atlético-GO 0 x 0 Corinthians (*)

Atlético-GO 3 x 0 Flamengo

Atlético-GO 1 x 1 Sport

1ª vitória: Atlético-GO 3 x 0 Flamengo (2ª rodada)

(*) jogo válido pela 1ª rodada, foi adiado para o dia 30 de setembro porque o Corinthians estava na final do Campeonato Paulista

2021

6 pontos, 66,6% de aproveitamento

(2 vitórias, 1 derrota)

Corinthians 0 x 1 Atlético-GO

Atlético-GO 2 x 0 São Paulo

Cuiabá-MT 2 x 1 Atlético-GO

1ª vitória: Corinthians 0 x 1 Atlético-GO (1ª rodada)

2022

2 pontos, 22,2% de aproveitamento

(2 empates, 1 derrota)

Atlético-GO 1 x 1 Flamengo

RB Bragantino 4 x 0 Atlético-GO

Atlético-GO 1 x 1 Botafogo

1ª vitória: Atlético-GO 2 x 0 Coritiba (7ª rodada)

2024

0 ponto, 0% de aproveitamento

(3 derrotas)

Atlético-GO 1 x 2 Flamengo

Botafogo 1 x 0 Atlético-GO

Atlético-GO 0 x 3 São Paulo