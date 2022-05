Após três meses, Luan está de saída do Goiás

A passagem do meia-atacante Luan pelo Goiás está perto do fim. O jogador solicitou rescisão de contrato e a diretoria esmeraldina não vai se opor ao encerramento do vínculo, que tem duração até o fim da atual temporada.

Luan chegou ao Goiás no início de fevereiro após retornar do futebol japonês e sua contratação foi cercada de expectativa na Serrinha. O experiente e vitorioso meia-atacante não conseguiu se firmar no time titular e disputou apenas 11 partidas pelo clube nesta temporada, sendo apenas seis delas como titular.

Na última partida, empate entre Goiás e Atlético-MG na Serrinha, Luan entrou no decorrer da partida e jogou por cerca de 20 minutos. Após a partida contra o Galo, Luan chegou a reclamar que não teve a preparação adequada no início da temporada e que só agora estava conseguindo melhor intensidade, mas longe do que considera ideal e do que poderia entregar ao Goiás.

Durante algumas partidas na Serrinha, Luan chegou a ser criticado por torcedores esmeraldinos que estavam desapontados com o desempenho do experiente jogador pelo clube.

O elenco esmeraldino perderá uma peça de opção para o técnico Jair Ventura e a reposição só poderá ser feita a partir de julho, com abertura da janela de transferências nacionais.