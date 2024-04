Após tri, Atlético-GO encara adversários indigestos em abril, pela Série A

Torcedores, jogadores, comissão técnica e dirigentes do Atlético-GO fizeram a festa pela conquista do tricampeonato do Campeonato Goiano, depois de vitória (3 a 1) sobre o Vila Nova no fim de semana, mas têm consciência de que o sarrafo vai subir a partir de agora, pois o início da Série A do Brasileiro bate à porta. No domingo (14), o Dragão encara um gigante e um dos clubes favoritos ao título do Brasileirão, o Flamengo, no Estádio Serra Dourada, a partir das 16 horas.

Será o duelo de rubro-negros e poderia servir como um jogo de entrega das faixas, pois ambos foram campeões dos respectivos estaduais – o Dragão é tricampeão em Goiás, enquanto o Flamengo voltou a ganhar o título do Carioca após ver o Fluminense ter sido bicampeão (2022 e 2023).

A tabela divulgada pela CBF reserva ao Atlético-GO quatro partidas difíceis no mês de abril: duas em casa (contra Flamengo, no dia 14, e São Paulo, no feriado de 21 de abril) e duas fora (contra Botafogo, dia 18, e Internacional, dia 28). Os quatro foram campeões nacionais, têm tradição no futebol brasileiro e estão turbinados por investimentos em jogadores.

Além disso, os adversários de abril do Dragão disputam torneios continentais: Libertadores e Sul-Americana. Do Flamengo, comandado pelo técnico Tite, uma boa lembrança é a estreia do Atlético-GO na Série A de 2020, após cinco meses de paralisação do futebol por causa da pandemia do coronavírus. O Dragão foi impiedoso e goleou o adversário por 3 a 0 no dia 12 de agosto, com gols de Gustavo Ferrareis, Jorginho e Hyuri.

Mesmo em clima de festa, os atleticanos compreendem como será difícil o início de competição para o clube. O clube também vai se dividir entre a Copa do Brasil (está na 3ª fase e aguarda a definição do adversário) e Brasileiro.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, tem destacado o nível dos adversários atleticanos nas rodadas iniciais do Brasileiro. Ao mesmo tempo, se diz “otimista” e espera a manutenção da regularidade mostrada neste começo de temporada. O Atlético-GO vem de 15 vitórias seguidas em 2024, em jogos por Goanão e Copa do Brasil. A expectativa é que o time não tenha desequilíbrios nas rodadas iniciais, para evitar desespero na continuidade da competição.

Além da renovação de contrato e manutenção do técnico Jair Ventura, o Dragão tem mais quatro jogadores à disposição para reforçar o time: o volante Gustavo Campanharo (ex-Inter-RS), os atacantes Derek (ex-Guarani), Max (ex-Sampaio Corrêa-RJ) e Gabriel Barros (outro ex-Inter). Todos já treinam junto a outros 25 jogadores disponíveis no elenco. O Atlético-GO tem buscado no mercado mais dois jogadores de meio-campo – um volante e um meia - que tenham força física e estatura mais elevada.