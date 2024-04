Após vice no Goiano, Vila Nova quer ser competitivo na temporada

O Vila Nova não quer se abalar com o vice-campeonato do Campeonato Goiano e foca na sequência da temporada. O time colorado vai estrear na Série B contra o Guarani, em casa, em menos de duas semanas e seguiu, nesta segunda-feira (8), com o processo de reformulação no elenco visando à Segundona.

Antes disso, no dia 17, começa a decidir a semifinal da Copa Verde, contra o Cuiabá, no OBA - o jogo será às 20 horas.

O técnico Márcio Fernandes segue mantido no cargo. O treinador de 62 anos teve sequência confirmada pelo presidente Hugo Jorge Bravo e tem o respaldo da diretoria, que entende que o trabalho do técnico pode evoluir com a chegada de reforços. Nova avaliação, porém, poderá ser feita conforme desempenho do time e resultados como foco de análise.

Na opinião do presidente colorado, Márcio Fernandes pode construir um Vila Nova competitivo na Série B. Neste início de terceira passagem pelo Tigre, o treinador comandou a equipe em cinco partidas por Goianão e Copa Verde, com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

“Fomos para três decisões, tivemos êxito em duas e chegamos na final (do Goianão). Ele (Márcio Fernandes) sofreu com poucos treinos e algumas lesões. Tem que dar confiança para quem aqui está. A convicção tem que vir de dentro para fora, seria fácil neste momento eu falar que fulano não daria conta. Vamos continuar com o Márcio e dar todo suporte para fazer um ano bem competitivo”, disse Hugo Jorge Bravo.

No Vila Nova, há o entendimento de que o trabalho que está sendo feito pode resultar em conquistas no futuro. Sob comando da atual gestão, o time profissional chegou a duas finais do Goianão e duas decisões da Copa Verde, ambas terminando com o vice-campeonato. O Tigre foi campeão da Série C em 2020.

Na análise do presidente Hugo Jorge Bravo, essas campanhas mostram um crescimento do Vila Nova, que deixou de “comemorar empates com o Goiás”. O dirigente entende que o momento atual do clube colorado é superior a outros períodos da história da equipe.

Em relação a reforços, o Vila Nova acertou com dez atletas para a disputa da Série B. Os três últimos que chegaram foram o goleiro Halls, ex-Vasco, o volante Geovane, ex-Ceará, e o atacante Igor Torres, que estava na Aparecidense.

Antes do trio, o clube colorado já havia contratado Jemmes (zagueiro), Fábio e Elias (laterais direito), Rhuan (lateral esquerdo), Cristiano e Igor Henrique (volantes/meias) e Júnior Todinho (atacante).

O Vila Nova vive momento de reformulação na equipe. Se dez jogadores chegaram, seis já deixaram o clube colorado. Os principais nomes são do atacante Igor Bolt e do lateral direito Matheus Pivô.

Além deles, o goleiro Felipe, o zagueiro Matheus Cabral e os atacantes Sandrinho e Gustavinho são outros que se despedem do clube goiano.

Igor Bolt disputou 19 das 20 partidas do Vila Nova no ano. Já Mateus Pivô jogou 18 vezes pelo clube. Sandrinho participou de nove jogos, Matheus Cabral foi utilizado quatro vezes, enquanto Felipe e Gustavinho se despedem do Tigre sem estrear.

O Vila Nova terá duas semanas livres até o início da Série B. O elenco colorado se reapresenta nesta terça-feira (9) e começará o período de atividades visando à estreia contra o Guarani, no OBA. O duelo ainda terá data e horário confirmados pela CBF, mas vai ocorrer entre os dias 19 e 21 de abril.