Após xingamentos, presidente afirma que torcida do Goiânia ‘passa vergonha’

O presidente do Goiânia, Alexandre Godoi, disse que a torcida do Galo “passa vergonha” no clube alvinegro. A crítica foi feita pelo dirigente após a vitória, de virada, da equipe gerida por ele contra o Atlético-GO, neste domingo (5).

Alexandre Godoi foi xingado durante a partida por parte dos torcedores do Goiânia. O principal momento dos xingamentos ocorreu quando o placar estava 1 a 0 a favor do Atlético-GO.

“Ganhamos do líder do campeonato, foi um jogo maravilhoso e muito bom de ver. O Goiânia veio com um time desprezível, mas mostramos em campo quem é o Goiânia. É um clássico de 85 anos, não somos qualquer time. O Goiânia é grande, mas infelizmente uma torcida que passa vergonha na gente, mas vamos crescer o Goiânia para que todo mundo volte a gostar do Goiânia novamente”, disparou o dirigente.

Alexandre Godoi citou as conquistas dos últimos anos para cobrar melhor postura da torcida. “A gente sofre muito e os caras não enxergam. Pegamos o Goiânia na Divisão de Acesso, colocamos o Goiânia na Série A do Campeonato Goiano duas vezes. Hoje (neste domingo, 5), o time mostrou algo em campo não só para torcida, mas para todos que duvidam do Goiânia”, finalizou o presidente do Goiânia.

Em nota publicada em uma rede social, o Goiânia afirmou que membros da torcida organizada do clube foram os responsáveis pelos xingamentos direcionados ao presidente do clube.

No texto, o clube cita que o comportamento da torcida alvinegra feriu o legado de personalidades que foram homenageadas antes da partida, entre eles o atleticano Bariani Ortêncio. Segundo a nota, o Goiânia vai acionar a Justiça para que o emblema do clube não seja utilizado pela “Galoucura”.

“Essa pequena parte da nossa torcida será interpelada na justiça pelos atos, e a diretoria vai também pedir judicialmente para que nenhum símbolo oficial da equipe possa ser usado por essa agremiação, que inclusive fatura com venda de camisas”, comunicou o Goiânia.

Confira a nota completa no post abaixo: