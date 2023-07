Aparecida de Goiânia decreta ponto facultativo durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina

A prefeitura de Aparecida de Goiânia decretou ponto facultativo nos dias dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina de futebol . Conforme o decreto publicado no Diário Oficial do Município, nos dias em que as partidas forem realizadas pela manhã, o expediente administrativo começará às 12h.

Segundo o prefeito Vilmar Mariano, a iniciativa tem o objetivo de apoiar as atletas da Seleção, dando às mulheres o mesmo tratamento que os homens. Os serviços considerados essenciais, como segurança pública e saúde, continuarão sendo prestados normalmente, tendo em vista que as atividades indispensáveis não são abrangidas no decreto.

A Copa do Mundo Feminina começa nesta quinta-feira (20). Já a estreia da Seleção Brasileira será na próxima segunda-feira (24), às 8h, contra o Panamá. O Brasil voltará a jogar no sábado (29), às 7h, contra a seleção da França, e a terceira partida no torneio está marcada para o dia 2 de agosto, também às 7h, contra o time da Jamaica.

Goiânia

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, assinou um decreto que torna ponto facultativo parte do expediente em órgãos e entidades da administração municipal nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina. O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) também alterou seu horário de funcionamento durante os dias de jogos da seleção brasileira, acompanhando a decisão anunciada pelo governo federal

Portaria federal

O Ministério da Gestão e Inovação anunciou a publicação de uma portaria para permitir a adoção de ponto facultativo para servidores públicos federais nos dias de jogos da Seleção Brasileira Feminina de futebol durante a Copa do Mundo.

Com a flexibilização, os servidores poderão se ausentar do trabalho para assistir aos jogos, como já acontece na Copa do Mundo masculina de futebol. A decisão de autorizar o ponto facultativo partiu de um pedido da ministra do Esporte, Ana Moser, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.