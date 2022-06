Aparecidense anuncia demissão de Eduardo Souza

A Aparecidense demitiu o técnico Eduardo Souza, um dia após a derrota, de virada, para o São José-RS, por 2 a 1. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (6). Os auxiliares Rainer Oliveira e Leandro Cruz (preparador físico) também foram desligados do Camaleão. O trio estava na comissão técnica da equipe de Aparecida de Goiânia desde o início da Série C.

Foram duas vitórias, três empates e quatro derrotas com aproveitamento de 33,3% nas nove rodadas que o treinador comandou a Aparecidense. Ele foi contratado após o Goianão, competição em que o Camaleão fez campanha ruim e sequer chegou às quartas de final sob comando do primeiro treinador da temporada, Thiago Carvalho, que conduziu o clube ao inédito título da Série D do Brasileiro, ano passado.

"Deixo meu agradecimento aos diretores, comissão, jogadores e a todos os profissionais que estiveram presentes no dia a dia de trabalho. Empenho e dedicação nunca faltaram, mas os resultados não foram os esperados. Desejo boa sorte ao clube", afirmou Eduardo Souza, por meio de nota.

Desta forma, a Aparecidense busca o terceiro treinador na temporada. Um dos nomes cotados para assumir o time é o ex-técnico do Goiás, Glauber Ramos. A meta é trazer um nome que possa garantir o clube na Série C, torneio no qual é estreante.