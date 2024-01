Aparecidense anuncia Túlio Lustosa, ex-Goiás, como novo diretor de futebol

A Aparecidense anunciou nesta quinta-feira (4) a contratação de Túlio Lustosa, que vai ocupar o cargo de diretor de futebol do Camaleão. O dirigente de 47 anos estava sem clube desde que deixou a Anapolina, após a conclusão da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano.

Pela Aparecidense, a primeira missão de Túlio Lustosa é dar sequência a montagem do elenco para a disputa do Campeonato Goiano. Na temporada de 2024, a Aparecidense vai disputar, além do Goianão, a Copa do Brasil e a Série C.

Até aqui, o Camaleão anunciou nomes como do técnico Rodrigo Limiro e do lateral direito Crystian, além das renovações de contratos com o goleiro Pedro Henrique, do meia Du Fernandes e do zagueiro Genilson. O meia Daniel, que estava no Vila Nova, também será anunciado nos próximos dias.

Túlio Lustosa chega ao Camaleão para ocupar o cargo que era de João Victor Rodrigues, que estava à frente da direção de futebol desde 2021.

O novo diretor de futebol da Aparecidense atuou por último na Anapolina. Ele tinha ficado três anos sem trabalhar no futebol desde que tinha deixado o Botafogo em 2020. Antes, ocupou o cargo no Goiás entre as temporadas de 2017 a 2020.

No Goiás, onde teve maior período de atuação como diretor de futebol, Túlio Lustosa foi um dos responsáveis por montar o elenco campeão goiano em 2018 e que conquistou o acesso à Série A no mesmo. Ele deixou o clube esmeraldino pouco depois da retomada da temporada do futebol brasileiro após a paralisação causada pela pandemia da Covid-19, em agosto de 2020.

A chegada de Túlio Lustosa ocorre em um momento de mudanças políticas na Aparecidense. Em dezembro, o ex-presidente Elvis Mendes morreu aos 46 anos vítima de um câncer. Alguns dias depois, João Victor Rodrigues deixou o cargo de diretor de futebol e Wilson Queiroz Brasil, conhecido como “Passarinho”, foi eleito o novo presidente executivo da equipe de Aparecida de Goiânia.