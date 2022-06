Aparecidense contrata técnico Moacir Júnior

O mineiro Moacir Júnior, de 55 anos, será o terceiro treinador da Aparecidense na atual temporada. O treinador comandará o Camaleão na sequência da Série C do Brasileiro. Ele vai assumir o comando técnico da equipe no lugar de Eduardo Souza, demitido na segunda-feira (6) após resultados ruins na competição e a derrota, de virada, para o São José-RS.

Antes de Eduardo Souza, a Aparecidense foi dirigida por Thiago Carvalho no Goianão e durante a campanha do inédito título da Série D 2021. A diretoria da Aparecidense chegou a cogitar algum profissional do futebol goiano, mas acabou optando por Moacir Júnior, conhecido por ser um treinador experiente.

Ano passado, Moacir Júnior era o técnico do ABC-RN, eliminado pela Aparecidense nos jogos da semifinal da Série D. Apesar da eliminação, o ABC-RN conquistou o acesso à Série C 2022 e o treinador foi mantido para dirigir o clube potiguar nesta temporada. Porém, o ABC-RN foi eliminado na Copa do Brasil e o treinador deixou o clube após onze meses de trabalho. Além do acesso à Série C, Moacir Júnior conquistou a Copa Rio Grande Norte (2021) e a Copa Cidade de Natal (2022) pela equipe abecedista.

Pela primeira vez na carreira, Moacir Júnior vai trabalhar no futebol goiano. A missão dele será evitar o rebaixamento do Camaleão à Série D - a equipe goiana soma nove pontos e está encostada na faixa dos últimos colocados (Z4). O próximo adversário será o Botafogo, de Ribeirão Preto-SP, no jogo que marcará a estreia de Moacir Júnior.