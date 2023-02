Aparecidense e Vila Nova empatam e vão enfrentar Crac e Anápolis nas quartas, respectivamente

Em confronto direto por melhor posição no G4, Aparecidense e Vila Nova empataram sem gols no estádio Anníbal Batista de Toledo, nesta quarta-feira (15), no encerramento da primeira fase do Goianão 2023. O Camaleão chegou a ter um pênalti a seu favor, mas a cobrança do atacante Alex Henrique foi defendida pelo goleiro Vanderlei, no primeiro tempo.

Aparecidense e Vila Nova aguardam a divulgação das datas dos confrontos das quartas de final - a tabela básica prevê jogos nos dias 25 e 26 deste mês, mas as datas ainda serão confirmadas pela Federação Goiana de Futebol. O Camaleão vai enfrentar o Crac na próxima fase, com ida no Anníbal e jogo da volta em Catalão. O Tigre desafia o Anápolis - o primeiro jogo será no Jonas Duarte e a decisão no OBA.

Antes, o Vila Nova vira a chave e volta a campo na próxima quinta-feira (23) para a disputa da Copa Verde. O Tigre estreia na 2ª fase do torneio regional e jogará no OBA, a partir das 20h30. O adversário será o vencedor do confronto entre Luverdense x Interporto-TO, que se enfrentam neste sábado (18) em Lucas do Rio Verde-MT.

DEFENDEU VANDERLEI

O Vila Nova começou melhor o jogo diante da Aparecidense. Com domínio da posse de bola nos minutos iniciais, conseguiu trocar passes a partir do meio-campo na busca por espaços na defesa do Camaleão. A primeira boa chegada na partida foi do time colorado, com chute de fora da área do volante Sousa aos 4 minutos. A bola passou rente à trave direita do goleiro Gabriel.

A primeira aparição da Aparecidense no ataque virou pênalti para a equipe da casa. Aos 8 minutos, João Diogo finalizou dentro da área e a bola explodiu no braço esquerdo do zagueiro Carlos Alexandre. Bem posicionado, o árbitro Jefferson Ferreira marcou pênalti para o Camaleão. Na cobrança, porém, o goleiro Alex Henrique espalmou a cobrança do atacante Alex Henrique.

MELHOROU NO JOGO

Depois do pênalti perdido, a Aparecidense melhorou na partida. O Camaleão subiu a marcação, equilibrou a posse de bola e conseguiu criar oportunidades por meio de cruzamentos e chutes de fora da área. Nenhuma tentativa, no entanto, que levava perigo à meta do goleiro Vanderlei.

EFEITO IOIÔ

A partir dos 20 minutos, o duelo no Anníbal Batista de Toledo ficou equilibrado com os dois times buscando o ataque. Robert e Alex Henrique tiveram oportunidades pela Aparecidense. Sousa e Guilherme quase marcaram para o Vila Nova.

FOI PRA CIMA

Após o intervalo, o técnico Moacir Júnior mudou o sistema tático da Aparecidense, do 4-3-3 para o 3-4-3 com a saída do lateral Vitor Ricardo e entrada do atacante Elielton. O Camaleão foi para cima e criou oportunidades com o próprio Elielton, que o goleiro Vanderlei defendeu, e o volante Renato que acertou chute rente à trave esquerda do camisa 1 do time colorado.

JOGO MORNO

Depois do bom início da Aparecidense, o jogo teve queda no ritmo técnico. O Vila Nova chegou a ter mais posse de bola, arriscou finalizações de média distância e por meio de cobranças de faltas, mas sem levar perigo ao gol do goleiro Gabriel.

Dono da casa, o Camaleão tentou investir em jogadas de velocidade pelas laterais, mas também não conseguiu fazer o goleiro Vanderlei trabalhar.

BOAS CHANCES

Se com bola rolando o Vila Nova tinha dificuldades de criar ofensivamente, na bola parada quase o Tigre abriu o placar aos 30 minutos. Em cobrança de falta direta, o volante Sousa acertou bonito chute no canto esquerdo do goleiro Gabriel, que saltou para fazer importante defesa para a Aparecidense.

No final do jogo, a Aparecidense partiu para cima. Com os resultados da rodada, o Camaleão saiu do G4 e precisava vencer para retomar a posição entre os quatro primeiros e garantir mando de campo nas quartas de final. Aos 38 minutos, Robert quase abriu o placar após chute de fora da área. A bola tirou tinta da trave direita do goleiro Vanderlei.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 11ª rodada

Jogo: Aparecidense 0x0 Vila Nova

Local: estádio Anníbal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia/GO)

Data: 15/2/2023

Horário: 19h30

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Paulo César Almeida e Bruno Borges

APARECIDENSE: Gabriel; Vitor Ricardo (Elielton), Vanderley, Vinicius e Matheus Leal; Renato (Léo Pereira), Rodriguinho (Bruno Henrique) e Robert; João Diogo (Luis Araújo), Alex Henrique (Gilvan) e Matheus Ferreira. Técnico: Moacir Júnior.

VILA NOVA: Vanderlei; Diego Renan, Doma, Carlos Alexandre e Rodrigo; Ralf (Rickson), Sousa e João Lucas (Wendson); Guilherme Parede (Hyuri), Neto Pessoa (Riquelme) e Vinícius Leite (Matheus Souza). Técnico: Claudinei Oliveira.

Cartões amarelos: Carlos Alexandre (Vila Nova), Matheus Leal e Rodriguinho (Aparecidense)