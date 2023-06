Aparecidense vai rescindir empréstimo com Moraes, suspenso por 760 dias pelo STJD

A Aparecidense decidiu rescindir o contrato de empréstimo do lateral esquerdo Moraes, que retornará ao Atlético-GO. O jogador de 25 anos tem seus direitos econômicos ligados ao Dragão, que vai aguardar ser notificado pelo STJD para se posicionar.

A conversa entre os presidentes Elvis Mendes, da Aparecidense, e Adson Batista, do Atlético-GO, para definir a situação do atleta junto ao Camaleão ocorreu nesta sexta-feira (2).

O Atlético-GO disse que vai se reunir com o jurídico do clube atleticano para definir a situação do atleta.

Moraes foi suspenso por 760 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por ter tido envolvimento no caso de manipulação no futebol brasileiro. Ele ainda terá de pagar multa de R$ 55 mil. A decisão cabe recurso ao Pleno do STJD e a defesa do atleta informou ao POPULAR que apresentará pedido de revisão da punição.

Em depoimento ao Ministério Público de Goiás (MP-GO), que deflagrou a Operação Penalidade Máxima, Moraes revelou que participou do esquema em duas partidas do Brasileirão de 2022.

A primeira foi no dia 10 de setembro, no duelo do Juventude contra o Palmeiras. O segundo jogo foi no dia 5 de novembro, diante do Goiás. O lateral aceitou receber cartões amarelos nos duelos, o que se concretizou, em troca de valores que poderiam chegar a R$ 80 mil nas somatórias totais.

De volta ao clube rubro-negro em 2023, Moraes vivia bom momento quando a segunda fase da operação foi deflagrada. Ele foi afastado no Dragão e, posteriormente, emprestado à Aparecidense, que disputa a Série C do Brasileiro. Moraes disputou apenas um jogo pelo Camaleão e marcou um gol. O jogador já estava suspenso preventivamente, por 30 dias, desde o dia 15 de maio.