Apesar de risco alto de queda, Atlético vive sensação de alívio e recupera confiança

Uma sensação de alívio, capaz de trazer de volta a confiança e o sorriso no rosto, dominou a segunda-feira (19) do Atlético-GO, após a vitória de 1 a 0 sobre o Internacional, na tarde de domingo (18). Os jogadores que foram ao campo, assim como a comissão técnica, pareciam bem mais leves. Os atletas que jogaram os 90 minutos fizeram um trabalho regenerativo na academia do CT do Dragão, enquanto os que atuaram parte do jogo, assim como os que foram relacionados e não atuaram, treinaram no gramado. Ninguém escondia o ar de felicidade. Todos estavam mais leves depois de 15 partidas sem vitória, o maior jejum do clube nas últimas temporadas.

O Atlético-GO ainda convive com risco alto de rebaixamento. Segundo projeções do departamento de estatística da UFMG, que faz probabilidades de futebol, o Dragão tem 95% de risco de cair para a Série B. Antes da vitória, o número era de 98,2%. O Dragão soma 15 pontos e está na lanterna da Série A.

As reações positivas pelo triunfo de 1 a 0 – gol do venezuelano Jan Hurtado, em belo chute de fora da área – começaram no gramado do Estádio Antônio Accioly. Logo que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) apitou o final da partida, alguns atletas abriram os braços e se ajoelharam, como quem agradecia uma graça divina e mostrava sinais de alívio pelo resultado positivo.

Quando o Dragão dominou o jogo, mas sofreu gols no final nos empates de 1 a 1 com Bahia (Série A) e Vasco (Copa do Brasil), ou em algumas das derrotas sofridas, o semblante foi de desolação e de desespero.

No vestiário, a informação é de que houve muita comemoração com o autor do gol, chamado no elenco pelo primeiro nome, Jan. Em oito jogos pelo time atleticano, o único chute perigoso de Hurtado tinha sido a falta colocada na derrota para o Vasco (1 a 0, pela Copa do Brasil, em São Januário). Ele estava em débito. O impacto do gol continua nesta terça-feira (20). Jan Hurtado deve falar pela primeira vez com a imprensa no CT do Dragão.

Gabriel Baralhas ficou fora da partida com o Inter por ter os direitos econômicos vinculados ao clube gaúcho. No treino desta segunda-feira (19), o volante parecia bem mais descontraído. Fez um golaço, no chute de fora da área. O meia Jorginho, que voltou ao clube, entrou no segundo tempo e fez o passe para o gol de Hurtado, comandou a resenha antes do treino, num papo animado com Maguinho, que está suspenso do próximo jogo, diante do Juventude, além de Shaylon e outros atletas.

Jorginho completou 330 partidas pelo clube e teve atuação elogiada, assim como o goleiro e capitão Ronaldo, recuperado de contusão e destaque da partida com defesas importantes. A vitória e o momento dos dois jogadores fizeram com que o presidente do clube, Adson Batista, mudasse a rotina dele. O dirigente confirmou que, em vez de conceder entrevista, pediu à dupla de atletas para falar com a imprensa na coletiva.

Devoto de São Bento, o dirigente confirmou que agradeceu ao santo protetor e revelou que pretende reforçar o elenco até o fechamento desta janela, no dia 2 de setembro, mas as contratações não serão atletas de renome.