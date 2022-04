Apesar de show de Navarro, meio-campo comanda artilharia do Palmeiras em 2022

Rafael Navarro, ex-Atlético-GO, deu show na goleada por 8 a 1 do Palmeiras sobre o Independiente Petrolero, na noite desta terça (12), anotando quatro gols. Mas a verdade é que, exceto por Dudu, o setor de ataque alviverde vinha oscilando na temporada. Prova disso é o clamor da torcida pelo tão sonhado camisa 9 de renome, que ainda não veio e não vira até a janela de meio do ano, em junho.

Sorte do Palmeiras que o meio-campo não se omitiu e fez a maior parte dos 44 gols em 21 jogos no ano —média ligeiramente superior a dois gols por partida.

Somados, Raphael Veiga, Zé Rafael, Danilo, Jailson e Scarpa somam 21 bolas nas redes. Vale destacar os números de Veiga, que chegou a 11 gols no ano e é o artilheiro do time na temporada. Se somados os gols do Mundial, válidos pela temporada 2021, o camisa 23 soma 13.

Zé Rafael é outro que merece citação, já tendo anotado cinco. Com chutes de precisão, Zé fez gol de falta no segundo jogo da Recopa, e da entrada da área, contra o São Paulo, na decisão do Paulista. Na goleada sobre o Petrolero, fez ainda o gol que empatou o jogo e deu tranquilidade ao time para colocar em curso o massacre do segundo tempo.

A defesa tem quatro, com três de Murilo e um de Gómez. Já o ataque, mesmo com os quatro de Navarro, tem 19. Rony soma cinco, Dudu tem quatro, Wesley tem dois, e Breno Lopes e Deyverson têm um cada.