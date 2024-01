Apresentação do projeto para reforma do Serra Dourada é prorrogada para fevereiro

A apresentação do projeto para reforma do estádio Serra Dourada será feita na primeira quinzena de fevereiro. O prazo máximo é o dia 10 de fevereiro. A ideia inicial do Governo de Goiás era apresentar o estudo vencedor no final deste mês, mas a data precisou ser alterada por causa dos feriados de fim de ano.

Desde o dia 21 de dezembro, o Grupo de Trabalho (GT), criado para conduzir o chamamento público que visa reformar o Serra Dourada, analisa os estudos de três empresas que foram autorizadas a fazer projetos para revitalização do principal palco do futebol goiano.

Os projetos estão sob posse do GT, que tem o vice-governador Daniel Vilela como responsável pelo grupo. Os estudos seguirão sendo analisados nas próximas semanas e o projeto escolhido será publicado no Diário Oficial na primeira quinzena do próximo mês até o dia 10.

O GT também conta com integrantes das secretarias de Estado da Administração (Sead), Geral de Governo (SGG), Esportes e Lazer (Seel) e da Goiás Parcerias, mais técnicos do governo e assessores jurídicos.

Eles vão definir o projeto escolhido, que será divulgado daqui um mês. A elaboração do edital de licitação está prevista para o primeiro semestre de 2024, quando deve ocorrer a assinatura do contrato com a empresa vencedora.

As empresas que concorreram para realizar a modernização do principal palco do futebol goiano são a RNGD – Consultoria de Negócios, que administra o Mané Garrincha; Consórcio Novo Serra Dourada; e Progen S.A, que integra a Concessionária Allegra, que administra o Pacaembu.

O governo de Goiás pretende transformar o Serra Dourada em uma arena multiuso, com ambientes como restaurantes, escritórios comerciais, espaço para eventos, shows, mas não deixar de ser um espaço utilizado para jogos de futebol. Não há ainda previsão de gastos.

Outro desejo do governo de Goiás com a possível transformação do estádio Serra Dourada, é interligar a região do principal palco do futebol goiano com o local onde estão Prefeitura de Goiânia e Alego. A ideia é que uma nova opção de mobilidade, que ligue diretamente ao estádio, seja criada para facilitar o trânsito na região e auxiliar o fluxo de pessoas para os espaços que serão contemplados no novo complexo.