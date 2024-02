Apresentado, atacante do Goiás promete garra e quer jogar o clássico contra o Goiânia

O atacante Angelo Rodríguez prometeu que não faltará garra em campo pelo Goiás. O colombiano foi apresentado como reforço esmeraldino nesta quarta-feira (28). Ele chega ao clube goiano como candidato a titular com a camisa 9 e está liberado para estrear. Pelo jogador, a estreia já seria contra o Goiânia no próximo sábado (2).

Angelo Rodríguez chega ao Goiás ciente que o clube busca acabar com o jejum de cinco anos sem título. “Um título sempre é importante para um clube. Falo da Série A (sobre acesso) porque é nosso objetivo principal, mas ganhar o Campeonato Goiano é muito importante. São cinco anos que o Goiás não ganha e vamos querer ganhar. Quero estar em campo contra o Goiânia, tenho muita vontade de jogar, mas fisicamente ainda não estou (no ideal). Vamos passo a passo. Quando for necessário, o técnico (Zé Ricardo) vai me escalar”, falou o atacante.

O colombiano chegou a Goiânia na semana passada, mas começou os treinos com companheiros nesta semana. Angelo Rodríguez atuou por último no Deportivo Pereira, da Colômbia, e atuou ao lado do zagueiro Quintero, hoje no Vila Nova.

Máquina

O defensor do Tigre foi procurado pelo técnico Zé Ricardo para passar referências sobre o novo atacante esmeraldino. O treinador revelou que Angelo Rodríguez foi descrito como uma “máquina em campo”.

“O Quintero foi meu companheiro no meu último clube. Chegamos às quartas de final da Libertadores, e fomos eliminados pelo Palmeiras. ‘Máquina’ é porque sou jogador aguerrido e não deixo de lutar em nenhuma jogada. Sou forte dentro da área, um guerreiro. Não tem muito o que falar, vão ver nos jogos. Estou muito feliz de estar aqui e vestir a camisa do Goiás. Tomara que tudo saia como a gente quer”, disse o atacante.

No Goiás, Angelo Rodríguez vai disputar posição com Breno Herculano, atual titular, e Getúlio, reserva imediato na posição. O colombiano, assim como todos os contratados do Goiás, frisou que o objetivo da temporada será voltar à Série A em 2025.

“Obviamente que o objetivo principal é voltar para a Série A. Fui recebido da melhor maneira. Espero dar tudo de mim para que todos fiquem contentes, e conquistar esse objetivo principal. Sempre vou suar a camisa e dar tudo por meus companheiros e pela instituição”, concluiu o atacante Angelo Rodríguez.