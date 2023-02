Aprovado nos exames médicos, meia paraguaio é novo reforço do Goiás

O meia paraguaio Danilo Santacruz, de 27 anos, foi aprovado nos exames médicos realizados no último fim de semana e vai assinar contrato para ser reforço do Goiás até o fim de 2023.

Santacruz realizou uma bateria de exames em São Paulo e passou por uma consulta médica nesta segunda-feira (6). Com o resultado positivo, o Goiás vai firmar contrato com o jogador, que desembarca em Goiânia na noite desta segunda-feira (6) para se integrar ao elenco esmeraldino.

O novo reforço esmeraldino fez toda sua carreira no futebol paraguaio. O jogador passou pelas seleções de base do Paraguai e atuou por Libertad-PAR e Nacional-PAR. Na última temporada, o meia se destacou ao balançar as redes 12 vezes.

Com a confirmação da contratação de Santacruz, o Goiás passa a ter dois jogadores estrangeiros em seu plantel para 2023. Além do paraguaio, o Goiás também conta com o meio-campista argentino Julián Palacios. O novo reforço esmeraldino só poderá ser inscrito para a próxima fase do Campeonato Goiano.