Argentina corta Nico González por lesão, Ángel Correa é chamado no lugar

A seleção argentina anunciou na tarde desta quinta-feira (17) o corte do atacante Nico González da relação de 26 nomes convocados para a Copa do Mundo. O jogador da Fiorentina será substituído por Ángel Correa, do Atlético de Madrid. A AFA (Associação de Futebol Argentino) confirmou a alteração de elenco em post nas redes sociais, nesta quinta-feira:

"Depois do treinamento desta quinta-feira, o jogador Nicolás González sofreu uma lesão muscular e ficará fora da lista mundialista. Em sua substituição, a comissão técnica da Argentina convoca Ángel Correa", escreveu a entidade.Ángel Correa, de 27 anos e no ano tem três gols e uma assistência em 19 partidas disputadas. Ele fez parte da seleção argentina na conquista da Copa América de 2021, com dois jogos. Também esteve no elenco nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

O grupo argentino pode sofrer ainda mais modificações nos próximos dias. O lateral-esquerdo Acuña e o atacante Joaquín Correa não treinaram nesta quinta e estão sob avaliação da comissão técnica.

O zagueiro Cuti Romero e o meia-atacante Papu Gómez, ausências no amistoso de quarta-feira (16), devem seguir na lista e podem até ser titulares na estreia de terça-feira (22) contra a Arábia Saudita. A estreia da Albiceleste está marcado para as 7h (de Brasília), no estádio Lusail. A alviceleste ainda enfrenta México e Polônia no Grupo C da Copa do Mundo.