Argentina x Croácia: um craque ficará sem disputar a final no Catar

O primeiro finalista da Copa do Mundo será conhecido nesta terça-feira (13). Argentina e Croácia, duelam a partir das 16 horas (de Brasília), no estádio Lusail. Apenas uma das seleções seguirá a busca pelo título mundial no Catar. Na Copa de despedida para alguns craques, apenas Messi ou Modric vai seguir a sonhada caminhada pelo inédito troféu em suas galerias. Ambos serão os holofotes da decisão de vaga.

É por eles que os jogos de Argentina e Croácia passam. Messi, geralmente, está nas estatísticas em participações diretas nos gols da seleção albiceleste - é o artilheiro e líder de assistências dos hermanos no Catar. Modric é mais “silencioso” nos números, mas a bola costuma passar por seus pés durante a construção de muitos gols croatas.

Os dois jogadores carregam as principais esperanças de classificação, à final, por suas respectivas seleções.

Messi, com 35 anos, já disse que a Copa do Catar será a última dele na carreira. Em seu 5º Mundial, o craque argentino dá sua última tacada na busca do sonhado título do torneio.

Modric disse em algumas entrevistas que a Copa do Catar deve ser a última dele pela seleção croata. O martelo ainda não foi batido pelo jogador de 37 anos, mas a tendência é que a atual edição do Mundial seja a última dele pela equipe, já que em 2026 ele terá 41 anos.

Quem perder vai ter pelo menos mais um jogo na Copa do Catar para se despedida do evento, a decisão de 3º lugar, mas longe do brilho que o vencedor buscará com a luta pelo título.

Apesar de atuarem por seleções de continentes diferentes, escolas de futebol diferentes, as relações de Messi e Modric com suas respectivas equipes nacionais estão conectadas há anos.

No dia 1º de março de 2006, Modric fez sua estreia pela seleção principal em um amistoso contra a Argentina. Neste mesmo jogo, que terminou com vitória da Croácia por 3 a 2, Messi marcou seu primeiro gol e contabilizou sua primeira assistência com a camisa da albiceleste. Os caminhos dos atletas seguiram, carreiras históricas foram construídas e hoje um capítulo se encerrará para um deles.

Rivais na Espanha

Messi e Modric também foram, por anos, rivais em dois dos maiores clubes do mundo: Barcelona e Real Madrid. O argentino foi revelado e jogou no clube espanhol até 2021. O croata chegou na equipe de Madrid em 2012 e segue no time. Neste período, os craques se enfrentaram em 22 ocasiões, todas por competições na Espanha. O croata leva a melhor com nove vitórias, contra oito triunfos do argentino - cinco jogos terminaram empatados.

O retrospecto geral entre os craques, também considerando jogos por seleções e de Messi no PSG, é de 26 partidas. Modric venceu 12 vezes, Messi em nove oportunidades e cinco empates foram registrados.

O fim de uma grande história de busca por título por uma seleção ocorre nesta terça-feira (13), mas não será o único capítulo que Messi e Modric somam em Copas. Ao longo dos grandes embates que fizeram na história, um foi no Mundial de 2018, que a Croácia terminou como vice-campeã.

Pela 2ª rodada da fase de grupos, a Croácia venceu por 3 a 0, no dia 21 de junho de 2018, no estádio de Níjni Novgorod. O resultado classificou os croatas à fase eliminatória, enquanto os argentinos tiveram que vencer na última rodada para avançar e entraram no caminho da França, que se tornaria campeã. Messi passou em branco contra os croatas, mas Modric fez um dos três gols da seleção europeia sobre a Argentina.