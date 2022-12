Argentina x França: qual astro levará seu país ao tri da Copa?

A decisão da Copa do Mundo neste domingo (18) será histórica para o campeão. A partir das 12 horas (de Brasília), Messi entrará em campo, no estádio Lusail, como capitão da Argentina em sua última tentativa para conquistar o troféu que falta na carreira. Do outro lado, Mbappé lidera a França e, aos 23 anos, pode vencer o Mundial pela 2ª vez com potencial para voltar às decisões no futuro.

(Confira, no fim deste texto, escalações, onde assistir, estatísticas das equipes e arbitragem)

O encontro entre os camisas 10 e companheiros de clube, o PSG, é o principal dos ingredientes que cercam a final da Copa do Catar e aumentam a expectativa de uma decisão que tem duas seleções sedentas para a conquista do título. O cobiçado troféu terá consequências históricas para o vencedor.

Um dos maiores jogadores da história, Messi não tem a Copa. Já buscou o troféu em quatro edições e bateu na trave no Brasil com o vice-campeonato em 2014. Em seu último Mundial, como já anunciado pelo camisa 10, o craque terá mais uma chance para vencer o principal torneio de seleções.

Para alguns torcedores da Argentina, é o título que falta para Messi ter patamar de importância equiparado com o ídolo Maradona. Outros não enxergam dessa maneira, mas há o reconhecimento de que a conquista do tri pode elevar o sentimento à devoção pelo craque de 35 anos, que decidiu não disputar mais Copas.

A despedida de Messi da Copa do Mundo promete ser lenta. O camisa 10 tem estilo de andar, literalmente, em campo durante os jogos para só correr na hora certa. Segundo dados da Fifa, ele andou em campo por 58% do tempo da semifinal contra a Croácia. Mas é dessa forma que o craque tem sido decisivo e vive sua Copa dos sonhos.

Diferentemente de outras edições do Mundial, Messi tem decidido os jogos para a Argentina. Lidera a artilharia do torneio, ao lado de Mbappé, com cinco gols. Ao lado de Griezmann, outro destaque francês, é o que mais deu assistências, com três passes para gols.

Na Copa do Catar, Messi chutou 24 vezes em seis jogos, acertou 14 vezes o gol, distribuiu 295 passes, tentou 25 dribles e foi parado com faltas em 20 ocasiões.

Na França, ser decisivo é hábito para Mbappé. Foi decisivo aos 18 anos, quando se tornou campeão do mundo pela primeira vez. Aos 23, artilheiro da França no Catar, pode levantar o troféu, de novo, em sua segunda Copa.

Se optar por não jogar mais o Mundial com a mesma idade de Messi, o camisa 10 francês ainda terá mais três edições do torneio pela frente e potencial para ampliar os feitos históricos por “Le Bleus”.

Carisma

Diferentemente de Messi, Mbappé não tem o carisma de todos os torcedores por causa do seu comportamento. Comparado a Zidane, por exemplo, é visto com estilo de liderança e postura diferentes. Mas há o entendimento de que a conquista de seu segundo título, o tri francês, também pode elevar seu patamar na história da seleção.

Companheiros de clubes, Messi e Mbappé terão os principais olhares na decisão. Cada olhar, movimento, gesto, passe, finalização. Mas as campanhas de Argentina e França no Catar, e não deve ser diferente na decisão, foram marcadas por boas atuações de coadjuvantes que podem definir quem será o próximo campeão do mundo.

Do lado argentino, a zaga é o símbolo da raça albiceleste, o meio-campo possui De Paul como um dos jogadores que podem definir no ataque marcando gols ou na defesa anulando adversários. Messi rege a turma, que tem o jovem Álvarez, de 22 anos, como camisa 9.

O lado francês superou a desconfiança pré-Copa por causa das lesões, cresceu com boas atuações do goleiro Lloris, do líder Varane, o meio-campo encontrou em Griezmann seu maestro e o ataque tem Giroud inspirado em 2022.