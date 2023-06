Armando Evangelista é o segundo treinador estrangeiro na história do Goiás

O técnico português Armando Evangelista será o segundo treinador estrangeiro na história do Goiás. Na década de 1950, o clube esmeraldino foi comandado pelo uruguaio Graciano Acosta. O registro é do Futebol de Goyaz e suas histórias.

Graciano Acosta foi técnico do Goiás em duas passagens. A primeira entre 1951 e 1953, a segunda entre 1958 e 1959. O registro do treinador é de 31 partidas à frente da equipe esmeraldina por partidas amistosas e do antigo Campeonato Citadino de Goiânia, que foi uma das principais competições do futebol goiano entre o final da década de 1930 e teve fim em 1961.

Armando Evangelista chega ao Goiás após campanha de sucesso pelo Arouca, em Portugal. Na carreira, o treinador de 49 anos passou a trabalhar em times profissionais em 2012. A experiência na equipe goiana será a primeira do profissional fora do país europeu.

O técnico é aguardado no clube goiano no próximo domingo (11), mas já assinou contrato. Ele vai assistir a partida contra o Fluminense na Serrinha e vai trabalhar no campo a partir de segunda-feira (12). Emerson Ávila segue à frente da equipe até o jogo diante do time carioca pela 10ª rodada do Brasileirão.