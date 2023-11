Armando Evangelista publica mensagem de despedida do Goiás: "Capítulo marcante e inesquecível"

O técnico Armando Evangelista usou sua conta no Instagram para agradecer pela oportunidade que teve no Goiás e disse que espera voltar a disputar o Campeonato Brasileiro. A publicação foi feita nesta sexta-feira (17).

O treinador português classificou seu trabalhono clube esmeraldino como um projeto "verdadeiramente apaixonante e desafiador" e disse que a passagem foi um capítulo marcante e inesquecível em sua carreira.

Armando Evangelista agradeceu os jogadores por formarem um grupo "dedicado, trabalhador e dotado de espírito de equipe" e também fez elogios ao trabalho do estafe do clube e à comissão técnica. Outro alvo dos agradecimentos foi a torcida esmeraldina, a qual chamou de "incrível". Falou que está com o coração cheio de gratidão.

O técnico finalizou a mensagem expressando seu amor pelo Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, no qual quer voltar a trabalhar. "Este país maravilhoso acolheu-me de braços abertos e proporcionou-me experiências incríveis", concluiu Armando Evangelista.

A maioria dos comentários da postagem é de apoio de torcedores, que também criticaram a diretoria do clube e publicaram mensagens como "você tem profissionalismo" e "o Goiás tinha muito a crescer com você".

Armando Evangelista foi demitido pelo Goiás na última terça-feira (14), dois dias após derrota para o Atlético-MG. O clube está na zona de rebaixamento do Brasileiro e tem 92% de risco de ser rebaixado, segundo a UFMG em departamento especializado em estatísticas de futebol.

O Goiás colocou o técnico do sub-20, Mário Henrique, para comandar a equipe no restante do Brasileirão.