Arthur Elias é o novo técnico da seleção brasileira feminina e chama Cristiane em 1ª convocação

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou e já apresentou nesta sexta-feira (1º) a nova comissão técnica da seleção brasileira feminina. O treinador agora é Arthur Elias, prestigiado pelo bom trabalho realizado no Corinthians nas últimas temporadas.

O profissional de 42 anos chega para substituir a sueca Pia Sundhage, 63, demitida após o fracasso na Copa do Mundo. Ela tinha ainda mais um ano de contrato, rompido por causa do fraco desempenho na Austrália, com eliminação ainda na fase de grupos.

Apresentado na sede da confederação, no Rio de Janeiro, o paulistano já divulgou sua primeira convocação. A principal novidade é a volta da atacante Cristiane, do Santos.

As convocadas de Arthur Elias são:

Goleiras: Leticia, Luciana, Camila e Kemely

Zagueiras: Rafaelle, Tainara, Kathellen e Antonia

Laterais: Tamires, Yasmim, Katy e Bruninha

Meias: Ary Borges, Luana, Duda Sampaio, Angelina, Ana Vitória e Brena (Santos)

Atacantes: Kerolin, Debinha, Bia Zaneratto, Geyse, Nycole, Gabi Portilho, Jheniffer, Eudimila, Amanda, Adriana, Marta e Cristiane

Elias inicialmente vai se dividir entre o Corinthians e o time nacional. Essa foi uma das condições estabelecidas pelo clube para liberar o treinador, uma vez que está em um momento decisivo do ano. O técnico deixa o clube após a Libertadores.

A agremiação alvinegra está nas semifinais do Campeonato Brasileiro, muito perto da decisão. Após vitória por 3 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, no jogo de ida, precisa apenas proteger a boa vantagem no duelo marcado para este sábado (2), no Parque São Jorge.

Antes de anunciar Elias, a CBF informou que conversou também com Rosana Augusto, do Red Bull Bragantino, e Emily Lima, que já esteve à frente da própria seleção brasileira e hoje é comandante do Peru.

Pesou a favor de Arthur o ótimo retrospecto à frente do Corinthians, que reativou sua equipe feminina em 2016. De lá para cá, o clube conquistou 14 títulos, entre eles três edições da Copa Libertadores (2017, 2019 e 2021) e quatro do Brasileiro (2018, 2020, 2021 e 2022).