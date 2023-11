Artilheiro em goleada diz que Vila Nova vai acreditar no acesso ‘até o final’

O volante Igor Henrique foi o nome da goleada do Vila Nova, por 4 a 1, sobre o Londrina, nesta sexta-feira (10), no OBA. O jogador marcou duas vezes no triunfo que deixa o time colorado vivo na busca por uma vaga entre os quatro primeiros colocados na reta final da Série B.

Com os dois gols marcados, Igor Henrique chegou a sete gols pelo Vila Nova e se tornou o segundo principal artilheiro da equipe na Série B - ele só fica atrás de Caio Dantas, que tem nove, e superou Guilherme Parede, que aparece com seis e não jogará mais na temporada por causa de uma luxação no ombro.

Após a partida, Igor Henrique disse que segue confiante na busca pelo acesso. “Faltam dois jogos e não jogamos a toalha, nós acreditamos até o final. Vamos pensar jogo a jogo, vencemos o Londrina e agora é pensar no Ceará. Vamos buscar os 64 pontos e ver o que vai dar”, disse o volante ao Premiere.

O Vila Nova volta a campo no próximo final de semana. Novamente no OBA, o time colorado enfrenta o Ceará no domingo (19), a partir das 18 horas. O volante Cristiano fica à disposição após cumprir suspensão.