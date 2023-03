ASA x Goiás: com traço de assiduidade, alviverde estreia

Um dos clubes mais assíduos da história da Copa do Brasil, o Goiás dá início à sua 31ª participação na competição nacional, que está em sua 35ª edição, ao enfrentar o ASA-AL na noite desta quarta-feira (1º), às 19 horas, no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca. O time esmeraldino chega embalado por oito vitórias consecutivas e uma goleada no clássico sobre o Goiânia, por 8 a 3. O técnico Guto Ferreira deve repetir a escalação pela primeira vez na temporada.

Após testes e rodízio do elenco, o Goiás chega aos jogos eliminatórios deste início de temporada com força máxima e com a possibilidade de manutenção de um time titular. O técnico Guto Ferreira teve 13 rodadas para avaliar bem cada jogador, desenvolver uma ideia de jogo com os atletas e dar padrão ao time. Nos últimos jogos, esse padrão começou a ficar claro e, ao mesmo tempo, os jogadores foram agarrando seus lugares na equipe.

Sem problemas em relação ao jogo disputado contra o Goiânia e ainda com o retorno do centroavante Gabriel Novais, após um choque sofrido na região do tórax, o técnico Guto Ferreira tem muitas opções para a partida contra o ASA. Esse era o desejo do treinador para essas fases mais decisivas. Para chegar ao time-base, Guto Ferreira chegou a utilizar 36 jogadores diferentes em 13 jogos.

Titular absoluto e capitão da equipe, o goleiro Tadeu sabe que o Goiás vive um momento de crescimento, mas essa credencial não basta para garantir sucesso no interior alagoano. O jogador entende que a partida é muito valiosa e que o time de Arapiraca vai ser um adversário difícil para os goianos.

“Esperamos muita dificuldade, como tem sido em todos os jogos da temporada. Acho que vamos enfrentar uma equipe com estilo de jogo diferente dos times que a gente tem enfrentado”, salientou Tadeu, que admitiu o favoritismo do Goiás para a vaga na 2ª fase da Copa do Brasil, mas destacou a necessidade de imposição da equipe em campo. “Temos o favoritismo, temos que nos impor. A camisa pesa, mas, se nossa atitude não prevalecer em campo, se não fizermos mais, poderemos ter problemas”, contou o capitão.

Para chegar à 2ª fase da Copa do Brasil e abocanhar um prêmio de R$ 1,7 milhão, o Goiás precisa de apenas um empate em Arapiraca. Esse não tem sido um resultado frequente para o time esmeraldino nos últimos tempos. O Goiás chega para a estreia na Copa do Brasil vindo de uma sequência de oito vitórias consecutivas e 11 jogos de invencibilidade.

Equipe mandante, o ASA de Arapiraca chega para o duelo eliminatório com o Goiás após confirmar vaga na semifinal do Alagoano. O time recebeu recentemente o reforço do experiente meia Didira, de 34 anos, que se projetou para o futebol nacional com a camisa do ASA-AL e voltou ao clube após passagem pelo Atlético-SC.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL)

Horário: 19 horas

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

ASA: Flávio; Lázaro, Cristian Lucca, Fábio Aguiar e Esquerdinha; Lídio, Fidélis, Everton Heleno e Anderson Feijão; Tito e Lúcio Maranhão. Técnico: Evaristo Piza

Goiás: Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Felipe e Kauan; Diego Gonçalves, Nicolas e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira