Atacante do Atlético-GO espera jogos duros contra a Aparecidense

Vice-artilheiro do Atlético-GO no Goianão com cinco gols, o atacante Airton destaca o momento no time para disputa da semifinal contra a Aparecidense, a partir deste sábado (11), fora de casa. O jogador também diz que está numa fase de amadurecimento na carreira.

"Estou numa crescente, amadurecendo, melhorando a cada etapa. Acho que isso é coisa do tempo, da idade, do amadurecimento. Você vai ficando mais experiente, mais cascudo", frisou Airton, que atua no ataque ao lado do goleador do time, Luiz Fernando, autor de sete gols, e dos atacantes Daniel, Gustavo Coutinho, Felipe Vizeu, Igor Torres e do meia Shaylon.

A previsão de Airton é de enfrentar um adversário forte na semifinal do Estadual. "Nós a enfrentamos (Aparecidense) na fase passada (vitória de 3 a 1), foi um jogo difícil. Nossa equipe construiu a vitória, pois não foi um jogo fácil. A equipe (Aparecidense) tem qualidade, é muito bem treinada. Vamos ter de estudá-la, ter uma estratégia muito boa para sairmos vitoriosos. Teremos de nos impor e mostrar nossa força", disse o jogador atleticano.

Neste processo de evolução individual, Airton aponta os treinos específicos, de conclusões ao gol, como essenciais.

"Acho que é um conjunto de coisas. Faço treino específico de muitas finalizações quando possível e consigo reproduzir dentro de campo", revelou o atacante atleticano.

Assim, Airton traçou como metas ser campeão, fazer muitos gols, dar assistências, estar em campo na maioria dos jogos e conseguir o acesso para a Série A do Brasileiro.