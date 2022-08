Atacante do Goiás, Pedro Raul é elogiado por Tite: ‘Fred atualizado’

O técnico Tite elogiou o atacante Pedro Raul, do Goiás, em entrevista ao canal no Youtube 3 na área. O treinador da seleção brasileira citou a quantidade de gols marcados pelo jogador esmeraldino no Brasileirão e suas qualidades técnicas.

A fala de Tite ocorreu no período da entrevista que o treinador foi questionado sobre o que o atacante Pedro, do Flamengo, poderia oferecer a ele como camisa 9. O técnico explica que o rubro-negro é um jogador diferente tecnicamente, de movimentos, que “entrega coisas que outros não entregam” e que por isso há grande possibilidade dele ser convocado à seleção brasileira.

Enquanto elogiava o jogador do time carioca, Tite citou Pedro Raul como outro atleta que possui características incomuns para um camisa 9.

“Vou pegar um exemplo do Campeonato Brasileiro. O Pedro Raul está bem no Goiás. E fez 12 gols no Goiás (na Série A), é difícil porque não tem imposição técnica (o Goiás) que essas grandes equipes têm. Então fica aqui o reconhecimento a um cara que está fazendo gol 'adoidado'”, elogiou Tite.

“A outra chance que o Goiás teve (na vitória contra o Atlético-MG), foi uma bola alta e ele escorou com ombro para o cara (Vinícius) que chegava de frente, para uma finalização em, talvez, uma das outras poucas oportunidades que o Goiás teve. É um jogador que tem essa característica, é o 'Fred atualizado'”, completou o treinador do Brasil.

Pedro Raul é um dos destaques do Brasileirão. O atacante do Goiás marcou 12 gols e está um atrás de Germán Cano, do Fluminense, que lidera a corrida pela artilharia da competição nacional. No ano, o esmeraldino marcou 19 gols e é o principal goleador do clube goiano na temporada.