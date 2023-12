Atacante goiano celebra boa fase no futebol asiático

O ano de 2023 foi especial para o atacante Yuri Tanque, goiano de Porangatu, que se destacou pelo Jeju United, da Coreia do Sul, em sua primeira temporada pelo clube sul-coreano. O brasileiro terminou o ano como artilheiro da equipe, foram 11 gols marcados em 36 partidas na K-League 1, a primeira divisão da Coreia do Sul.

Na competição, inclusive, o goiano de 25 anos foi o sexto principal goleador da Liga. “O fato de ter minha esposa (Mariana) perto foi essencial, pois passamos pelo árduo processo de adaptação que requer tempo e bastante empenho e isso resultou em bons números e ótimo desempenho”, comentou Yuri, que vê como positiva sua primeira temporada na Coreia do Sul.

“Fico muito feliz com a minha primeira temporada na Coreia do Sul. Declaro que 2024 será um ano ainda mais especial”, avisou o jogador.

Apesar de ter nascido em Porangatu, Yuri Tanque não jogou futebol por clubes goianos. Ele se mudou cedo para Minas Gerais, onde viveu a maior parte da infância. Foi por lá que passou pelas categorias de base do Cruzeiro e Atlético-MG. Ele também chegou a jogar nos times sub-20 do Coimbra-MG e da Ponte Preta.

Como profissional, Yuri Tanque coleciona passagens por clubes como Ponte Preta, Coimbra, Gainare Tottori (Japão), Ferroviária, Leixões (Portugal), Guarani e Capivariano. No último, foi o artilheiro da Série A3 do Campeonato Paulista de 2022 e escolhido para entrar para a seleção dos onze melhores da competição.

No Brasil, ele jogou por último no Guarani. Foram 17 partidas na Série B do ano passado e 11 gols marcados na campanha do Bugre.