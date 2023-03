Ataque do Vila Nova terá seis novidades para a Série B do Brasileiro

O Vila Nova confirmou nesta quinta-feira (30) a contratação do atacante José Daniel, de 22 anos. Ele é o sexto reforço da posição que o Tigre buscou no mercado para a disputa da Série B. O setor foi prioridade da diretoria colorada, que a princípio não deve buscar novos nomes para o ataque da equipe. O foco agora é acertar com um zagueiro.

Daniel, como o novo atacante é conhecido, chega ao Vila Nova por empréstimo junto ao Operário Várzea-Grandense. Ele começou os treinos com o os novos companheiros nesta quinta-feira, após assinar contrato até o final da temporada. No Campeonato Mato-grossense, o jogador marcou nove gols em 12 partidas e lidera a artilharia da competição.

O Vila Nova terá prioridade para compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, e o valor está fixado no contrato por R$ 600 mil.

Daniel se junta aos atacantes Caio Dantas, Everton Brito, João Celeri, Ronald e Matheus Jesus como reforços para o ataque vilanovense. Desses atletas apenas Ronald não treina com a equipe. Ele chegará por empréstimo do Água Santa, que está na final do Campeonato Paulista. Após o Estadual, o jogador desembarca em Goiânia para se apresentar no Vila Nova.

Em 2023, o ataque do Vila Nova foi o que mais teve jogadores utilizados. Foram nove atletas que entraram em campo pelo Goianão e nas copas do Brasil e Verde - três já deixaram o Tigre: Vinicius Leite, Wendson e Riquelme. O atacante Hyuri é outro que negocia saída da equipe, ele recebeu propostas de times da Série B, mas ainda não chegou a um acerto e treina normalmente.

EXPECTATIVA

Além de repor saídas e aumentar o número de opções para o técnico Claudinei Oliveira, o Vila Nova espera que os números do ataque melhorem com a chegada dos reforços.

No ano, o ataque do Vila Nova marcou 19 gols em 18 jogos. Em comparação com a média entre os 20 times que vão disputar a Série B, o time colorado é o terceiro pior com registro de 1,06 gol por jogo. Só fica à frente do Londrina (0,92) e Ituano (0,88). O melhor é do Sport, que jogou 20 vezes em 2023 e marcou 51 gols (2,55 por partida).

Dos contratados, Caio Dantas é o que mais gera expectativa de gols pelo seu rendimento recentemente na Série B. O jogador de 30 anos foi artilheiro da Segundona em 2020 com 17 gols marcados pelo Sampaio Corrêa, foi também o melhor desempenho dele por um clube na carreira.

Na atual temporada, o atacante Neto Pessoa marcou cinco vezes e é o artilheiro do Vila Nova. O ataque do time colorado foi responsável por 42,1% dos gols marcados (8 de 19) pela equipe em 2023.

Atacantes do Vila Nova para a Série B

Já estavam no clube: Lourenço, Neto Pessoa, Guilherme Parede, Hyuri*, Matheus Souza e Pablo Henrique

Foram contratados: Daniel, Caio Dantas, Everton Brito, João Celeri, Ronald e Matheus Jesus

*Recebeu propostas de times da Série B e pode deixar o time colorado