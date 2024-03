Athletico-PR anuncia Cuca como novo técnico para temporada 2024

O Athletico anunciou na manhã desta segunda-feira a contratação do técnico Cuca para a sequência da temporada 2024, após demitir o técnico colombiano Juan Carlos Osório. O treinador inicia os trabalhos no CAT Caju nesta terça-feira (5).

O treinador teve rápida passagem pelo Corinthians em 2023, mas pediu demissão após uma semana devido aos protestos por sua contratação.

Na época, a permanência dele se tornou insustentável pela pressão de torcedores, sobretudo de mulheres, indignadas com a postura do clube diante do caso de violência sexual registrado contra Cuca em 1987, na Suíça, quando ele ainda era jogador.

No começo deste ano, porém, a Justiça da Suíça anulou a condenação, aceitando o argumento de que ele foi julgado sem representação legal. O brasileiro não foi inocentado, mas o processo acabou extinto.

Após a confirmação da contratação do treinador pelo Athletico-PR, a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez uma publicação nas redes sociais com críticas à decisão do clube paranaense.

"Natural de Curitiba, Cuca tem 60 anos e acumula uma indiscutível carreira vitoriosa como treinador. Conquistou a Conmebol Libertadores (2013), a Copa do Brasil (2021) e duas vezes o Brasileirão (2016 e 2021). Também levantou as taças do Campeonato Mineiro (2011, 2012, 2013 e 2021), do Campeonato Carioca (2009), da Copa da China (2014) e da Chinese FA Super Cup (2025)", diz o Athletico em nota.