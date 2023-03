Atlético-BA x Atlético-GO: duelo de xarás no interior baiano

Após 13 anos e reconhecido pelas boas participações nas quatro últimas temporadas, o Atlético-GO volta a decidir vaga na Copa do Brasil diante de um clube baiano. Desta vez, será em partida única, na noite desta quarta-feira (1º), a partir das 19 horas, contra um adversário inédito – o Alagoinhas Atlético Clube, da cidade de Alagoinhas-BA.

Antes, foi na melhor participação do Atlético-GO na Copa do Brasil, em que o rubro-negro chegou à semifinal de 2010 e foi eliminado pelo Vitória. Ainda naquele ano, a equipe goiana enfrentou e eliminou na 2ª fase o Bahia.

O jogo entre os dois xarás atleticanos nesta quarta-feira (1º) será disputado no Estádio Antônio Carneiro e, por sua melhor posição no Ranking Nacional de Clubes (RNC), o representante goiano se classifica com empate ou vitória para faturar também mais R$ 1,4 milhão de premiação.

Entre as duas agremiações, há uma semelhança além do nome – a data de aniversário. Atlético-GO e Atlético-BA foram fundados no dia 2 de abril, com a diferença de que o clube rubro-negra é o mais antigo da capital goiana (foi criado em 1937), enquanto a time do interior baiano tem registro em 1970.

O Carcará mostrou ser um predador temido nas últimas temporadas, pois conquistou títulos da 2ª Divisão (2018), vice do Campeonato Baiano (2020) e atualmente é o bicampeão (2021 e 22) da elite baiana.

Porém, o Carcará não repete o desempenho neste ano. No último domingo (26), o Atlético-BA escapou do rebaixamento ao empatar em casa, por 0 a 0, com o Doce Mel-BA, time rebaixado e que por pouco não complicou o futuro do adversário do Dragão.

Em 2023, o Atlético-BA fez 14 jogos, no Baiano e Copa do Nordeste, com apenas três vitórias, três empates, oito derrotas. O volante Ramires, de 36 anos, campeão da Série C 2015 pelo Vila Nova e bicampeão no Goiás do Estadual (2016 e 17) era titular, ficou fora do último jogo e não está confirmado.

O Dragão faz boas campanhas desde 2019. Ano passado, teve segundo melhor desempenho na Copa do Brasil, chegando às quartas de final. Porém, em 2018, parou na fase inicial ao ser eliminado por outro clube do Nordeste – o Altos (PI), com revés (2 a 1). Para evitar que isso se repita, a comissão atleticana aposta no recesso que teve no Goianão, de dez dias, nos quais houve preocupação com as correções defensivas para evitar o elevado número de gols sofridos. Nos últimos quatro jogos, o Atlético-GO sofreu só um gol.

O clube vem de vitória fora sobre o Iporá, nas quartas de final (1 a 0) do Estadual, mas à medida que os bons resultados são obtidos, isso não afasta cobranças e desconfiança sobre o rendimento do time. A expectativa do técnico Eduardo Souza é que a equipe vença e convença em Alagoinhas-BA para continuar na Copa do Brasil.

Eduardo Souza deve manter a base vitoriosa em Iporá. Daniel, autor do único gol da partida, deve ser mantido na vaga de Gustavo Coutinho, que não viajou porque foi punido com quatro jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por ter se envolvido na confusão na partida na última rodada da Série B de 2022, entre Sport e Vasco. Ele terá de cumprir a punição em torneios nacionais.

O atacante Igor Torres, recuperado de lesão e cirurgia no pé, voltou a ser relacionado, assim como o lateral Jefferson. Porém, devem ser reservas.

FICHA TÉCNICA

Atlético-BA: Fábio Lima; Edson, Kauã, Caíque, Lucas Luan; Gilmar, Lucas Alisson, Emerson; Felipinho, Matheus Sabiá, Edson, João. Técnico: Rodrigo Chagas .

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Ramon Menezes, Moraes Júnior; Matheus Sales, Rhaldney, Shaylon; Airton, Daniel, Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza

Local: Estádio Antônio Carneiro (Alagoinhas-BA)

Horário: 19 horas

Onde assistir: Amazon Prime

Árbitro: Thiago Luís Scarascati (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Diego Morelli de Oliveira (SP)