Atlético-GO é goleado e eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil

O Atlético-GO não resistiu à pressão do Corinthians e foi goleado por 4 a 1, resultado que eliminou o Dragão da Copa do Brasil. Após vitória de 2 a 0 no jogo de ida, o time goiano podia perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal, o que não ocorreu nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, em São Paulo. Yuri Alberto, três vezes, Gil e Wellington Rato fizeram os gols da partida.

Com o resultado, o Atlético-GO encerra participação na Copa do Brasil em 2022 nas quartas de final e premiação total de R$ 11,08 milhões. Até a fase que caiu para o Corinthians, o Dragão eliminou o União-MT, Nova Venécia-ES, Cuiabá e o Goiás.

Na sequência da temporada, o Atlético-GO ainda segue nas disputas da Série A e da Copa Sul-Americana. No Nacional, o Dragão não vive bom momento e figura na zona de rebaixamento. Já no torneio continental, a equipe goiana é semifinalista e vai encarar o São Paulo por uma vaga na decisão da competição internacional.

Pressão paulista

Naturalmente, por precisar reverter a vantagem de dois gols do Atlético-GO, o Corinthians começou com tudo o duelo da volta das quartas de final e pressionou o Dragão. Nos primeiros cinco minutos, com Róger Guedes e depois com Yuri Alberto, a equipe da casa deu trabalho ao goleiro Renan, que fez duas boas defesas após chutes fortes dos corinthianos.

Equílibrio rubro-negro

Com o passar do tempo, o Atlético-GO deixou o duelo equilibrado em São Paulo. Apesar de ter apresentado baixa produção ofensiva e não ter conseguido encaixar um contra-ataque, o Dragão melhorou a marcação no meio-campo e pontas, passou a dificultar a criação ofensiva do Corinthians e viu o ritmo do adversário cair.

Em duas saídas, aos 22 e 25 minutos, o Atlético-GO conseguiu chegar ao ataque em jogadas de bola parada (escanteio e falta, respectivamente), mas não levou perigo ao gol do goleiro Cássio.

Gol no fim

Na reta final do primeiro tempo, o Corinthians voltou a aumentar o ritmo no campo de ataque. O primeiro perigo à meta do Atlético-GO surgiu com Roger Guedes. O camisa 10 disparou em contra-ataque, passou pela marcação atleticana e arriscou de longe, aos 35 minutos. A bola saiu com efeito e explodiu na trave esquerda do goleiro Renan.

Seis minutos depois, no entanto, o goleiro do Dragão foi vazado. Depois de cruzamento do meia Renato Augusto, o experiente zagueiro Gil, de cabeça, colocou o Corinthians em vantagem na etapa inicial.

Gols no começo

Como esperado, o Corinthians manteve a pressão no retorno do intervalo. O técnico Jorginho pediu aos jogadores do Atlético-GO, no vestiário, para diminuir a intensidade corinthiana. Isso foi feito nos primeiros minutos com marcação alta e incômodo no início da construção das jogadas do time paulista.

Um erro no campo de ataque, porém, gerou um contra-ataque para o Corinthians. Aos 4 minutos, o goiano Adson lançou Roger Guedes, que dominou e tocou para Yuri Alberto. O camisa 7 avançou para dentro da área e bateu com a perna esquerda e a bola passou no meio das pernas do goleiro Renan.

A pressão da equipe da casa seguiu e aos 10 minutos a vantagem do Atlético-GO na eliminatória acabou. Depois de cobrança de falta de Renato Augusto, o atacante Yuri Alberto cabeceou no canto esquerdo do goleiro Renan para ampliar.

Primeiros chutes

Os gols forçaram o Atlético-GO a tentar sair para o jogo. Sem tanta organização, o Dragão partiu para o ataque e finalizou duas vezes em dois minutos. Aos 15, Wellington Rato teve arremate bloqueado. Aos 17, Airton arriscou de longe, mas por cima da meta alvinegra.

Goleada em Itaquera

O Atlético-GO não fez boa atuação em São Paulo e foi castigado antes da metade do segundo tempo. Em jogada de velocidade, Renato Augusto tocou para Yuri Alberto, que bateu de cavadinha na saída do goleiro Renan. Foi o terceiro gol do camisa 7 na partida e a terceira assistência do meia.

Golaço do Dragão

Na bola parada, o Dragão botou fogo no jogo. Em falta, aos 42 minutos, Wellington Rato com um lindo chute, indefensável, acertou o ângulo direito do goleiro Cássio para marcar o primeiro gol do Atlético-GO na Neo Química Arena.

Próximo confronto

O Atlético-GO volta atenções para a Série A. O Dragão tem confronto direto contra o Cuiabá para até deixar a zona de rebaixamento da competição nacional. A partida será disputada no Estádio Antonio Accioly, no domingo (21), a partir das 18 horas.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - Quartas de final - Jogo de volta

Jogo: Corinthians 4x1 Atlético-GO

Local: Neo Química Arena (São Paulo/SP)

Data: 17/8/2022

Horário: 21h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA/RJ)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ)

VAR: Rafael Traci/SC

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz (Giuliano), Fausto Vera e Renato Augusto (Cantillo); Adson (Gustavo Mosquito), Yuri Alberto (Júnior Moraes) e Roger Guedes (Giovane). Técnico: Vítor Pereira.

ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu (Hayner), Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson (Arthur Henrique); Gabriel Baralhas (Peglow), Marlon Freitas e Jorginho (Airton); Léo Pereira (Ricardinho), Luiz Fernando e Wellington Rato. Técnico: Jorginho.

Gols: Gil, aos 41 minutos do 1º tempo (Corinthians), Yuri Alberto, aos 4, 10 e 24 minutos (Corinthians), Wellington Rato, aos 42 minutos do 2º tempo (Atlético-GO)

Cartões amarelos: Wellington Rato (Atlético-GO), Cássio, Cantillo, Raul Gustavo, Felipe Almeida [auxiliar], Giovane e Yuri Alberto (Corinthians)