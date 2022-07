Atlético-GO abre as quartas de final da Sul-Americana; veja datas e horários

Classificado às quartas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético-GO decidirá a vaga à próxima fase diante do Nacional (Uruguai) no início de agosto.

A Conmebol já definiu as duas datas em que os dois clubes, o brasileiro e o uruguaio, vão disputar a passagem para a semifinal do torneio continental. O Dragão vai fazer o primeiro jogo como visitante e, na semana seguinte, decidirá a classificação em Goiânia.

A primeira partida está agendada para dia 2 de agosto (terça-feira), às 19h15, no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (capital do Uruguai). O jogo de volta será no dia 9 de agosto (terça-feira), às 19h15, em Goiânia, no Estádio Serra Dourada.

O Dragão avançou às quartas de final pela primeira vez em sua história ao eliminar o Olimpia, nesta quinta-feira (7), no Serra Dourada.

O Atlético-GO poderá substituir três jogadores da lista de inscritos ao torneio na próxima fase - podem entrar três, mas outros três terão de sair.

Até agora, já chegaram ao clube quatro contratados: Camutanga (zagueiro), João Peglow (meia atacante), Kelvin e Ricardinho (atacantes).

O presidente do Dragão, Adson Batista, já afirmou nas entrevistas que deve contratar de cinco a seis jogadores. Para os jogos com o Olimpia (Paraguai), foram inscritos o volante Lucas Lima e o atacante Luiz Fernando.

Outros confrontos

São Paulo e Ceará iniciam o confronto brasileiro na quarta-feira, 3 de agosto, no Morumbi, às 19h15 (de Brasília), enquanto o Internacional visita o Melgar-PER no dia seguinte (4), quinta-feira, em Arequipa, também às 19h15.

Os duelos de volta acontecem logo na semana seguinte, nos mesmos dias da semana e horários dos jogos de ida.

Dia 10, quarta-feira, Ceará e São Paulo se enfrentam na Arena Castelão. Dia 11, quinta, o Inter recebe o Melgar no Beira-Rio.

Vale lembrar que, assim como na Libertadores, o chaveamento já está definido. Se o Atlético-GO passar pelo Nacional, vai enfrentar quem vencer entre São Paulo e Ceará na semifinal.

No outro lado, quem levar a melhor entre Inter e Melgar será o adversário do vencedor entre Deportivo Táchira e Independiente del Valle.

Confira as datas e horários dos jogos:

Jogos de ida

Nacional-URU x Atlético-GO (dia 2, às 19h15)

Deportivo Táchira-VEN x Independiente del Valle-EQU (dia 2, às 21h30)

São Paulo x Ceará (dia 3, às 19h15)

Melgar-PER x Internacional (dia 4, às 19h15)

Jogos de volta

Nacional-URU x Atlético-GO (dia 9, às 19h15)

Independiente Del Valle-EQU x Deportivo Táchira-VEN (dia 9, às 21h30)

Ceará x São Paulo (dia 10, às 19h15)

Internacional x Melgar-PER (dia 11, às 19h15)