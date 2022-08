Atlético-GO abre semi da Sul-Americana no dia 1º de setembro; veja datas

A Conmebol definiu, nesta sexta-feira (12), as datas, os locais e os horários dos jogos das semifinais da Copa Sul-Americana, que terão Atlético-GO x São Paulo de um lado e, do outro, Independiente del Valle (Equador) x Melgar (Peru). A definição dos dois finalistas está prevista para o início de setembro. A decisão do título será em jogo único, no dia 1º de outubro, no Estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba (Argentina).

No duelo entre os dois brasileiros, os jogos serão na quinta-feira. O Atlético-GO receberá o São Paulo no Estádio Serra Dourada, no dia 1º de setembro, às 21h30.

A partida de volta será disputada no dia 8 de setembro, também às 21h30, em São Paulo, no Estádio do Morumbi.

O São Paulo busca o segundo título do torneio. Foi campeão em 2012. O Dragão chega à semifinal inédita e já faz sua melhor campanha na competição, pois é apenas terceira participação do clube na Sula.

No cruzamento da outra semifinal, aparecem o Independiente del Valle (Equador) x Melgar (Peru). os jogos serão nos dias 31 de agosto, no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casablanca), em Quito (Equador). A partida de volta será no dia 7 de setembro, no Estádio Monumental da Universidade Nacional de San Augustín (Unsa), em Arequipa (Peru).