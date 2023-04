Atlético-GO abre vantagem, sofre no final, mas garante vitória sobre CRB-AL

Em casa e numa tarde bem sucedida da linha ofensiva, principalmente Gustavo Coutinho, Luiz Fernando e Shaylon, mais ainda sofrendo nos minutos finais do jogo, o Atlético-GO garantiu a primeira vitória na Série B do Brasileiro, na tarde desta sexta-feira (21), no Estádio Antonio Accioly. O Dragão mostrou superioridade para vencer por 2 a 1 o CRB-AL, um dos candidatos ao acesso à elite nacional e que também ganhou neste mês o Campeonato Alagoano.

No duelo dos campeões regionais, o time atleticano vencia por 2 a 0 – gols de Luiz Fernando e Shaylon no primeiro tempo -, mas Anselmo Ramon descontou aos 46 minutos do segundo tempo e causou receio de que o rubro-negro deixaria escapar o triunfo.

Foi um sufoco, pois o Atlético-GO terminou o jogo sem o zagueiro Emerson Santos, expulso. A partida lembrou as panes defensivas dos jogos com o Goiás (3 a 1 e gol de Julián Palacios nos acréscimos) e Sampaio Corrêa-MA (3 a 3, com dois gols do adversário após os 37 minutos da etapa final). Vitorioso, o Dragão mira o terceiro jogo na Série B, no sábado seguinte (29), contra a Tombense-MG, em Muriaé-MG.

Atlético-GO e CRB-AL têm jogadores habilidosos, rápidos e com apetite para o gol. Por isso, esperava-se uma partida aberta, marcada por chances nos dois lados e ofensividade. Para o Dragão, era necessário vencer em casa e, se possível, ajustar o sistema defensivo no jogo. As cobranças públicas do presidente do clube, Adson Batista, foram endereçadas à defesa e ao técnico Mozart após o empate de 3 a 3 diante do Sampaio Corrêa-MA.

O treinador foi ousado. Escalou quarteto ofensivo: Marco Antônio, Shaylon, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Na frente e sob pressão no campo adversário, o Atlético-GO usava a máxima de que a melhor defesa é o ataque. Foi dessa maneira que o Dragão se fez presente durante o primeiro tempo, em que abriu boa vantagem. Quando a equipe levava sufoco, Luiz Fernando arrancou e tocou na saída do goleiro – 1 a 0, aos 12 minutos.Para tranquilizar o time na etapa inicial. Gustavo Coutinho deixou Shaylon em boas condições para finalizar. Não teve erro. Atlético-GO 2 a 0, aos 37 minutos. O Dragão teve mais chances, mas não soube aproveitá-las.

O CRB-AL trouxe a Goiânia a legião de ex-atleticanos, sob direção do técnico Umberto Louzer. Além dele, o lateral Matheus Ribeiro, o zagueiro Anderson Conceição, os meias João Paulo e Anderson Leite e o atacante Mike iniciaram o jogo no Bairro de Campinas. Levaram perigo à meta de Ronaldo em parte do primeiro tempo, pois o Dragão parecia assustado.

As chances do CRB foram interceptadas pelo goleiro Ronaldo ou na falta de pontaria quando a bola caía limpa nos pés ou cabeças de algum jogador, como Guilherme Romão, Anderson Leite e Copete. Assim, com o Dragão ofensivo e aproveitando as bolas longas, assim como em São Luís-MA, e o Galo da Pajuçara esbarrando nos próprios erros, o time goiano iniciou o segundo tempo com vantagem de 2 a 0 e a missão de manter o jogo sob controle.

Em parte, não seria difícil, mas a defesa atleticana criou problemas para o time. A zaga ainda mostrava insegurança nas bolas pelo alto. Mas o pior momento para Mozart foi numa entrada dura do zagueiro Emerson Santos – ele tinha cartão amarelo, recebeu a segunda punição e foi expulsão, deixando o Atlético-GO com menos um jogador em campo. Mozart teve de tirar um jogador de frente, Shaylon, e colocou o zagueiro Matheus Guedes.

Gustavo Coutinho ficou sozinho, no ataque, pois Luiz Fernando passou a se movimentar mais pelo lado direito, ajudando na recomposição defensiva. O CRB tentou avançar as linhas com mais atacantes: Hyuri (ex-Atlético-GO e Vila Nova) e Rômulo, que assim que entrou em campo para tentar algum lance, se contundiu e foi substituído por David Braw. Sem o goleador Luiz Fernando, o Dragão continuou recuado e passou a levar sufoco quando Anselmo Ramon, aos 46 minutos, diminuiu para os visitantes, em lance revisado e validado pelo VAR.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares (Luan Sales), Lucas Gazal, Emerson Santos, Heron; Matheus Sales, Rhaldney, Marco Antônio (Matheus Regis); Shaylon (Matheus Guedes), Gustavo Coutinho (Daniel), Luiz Fernando (Bruno Tubarão). Técnico: Mozart

CRB-AL: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Fábio Alemão, Guilherme Romão; Auremir (Rafael Longuine), Anderson Leite (Juninho Valoura), João Paulo; Copete (Hyuri), Anselmo Ramon, Mike (Rômulo, depois David Braw). Técnico: Umberto Louzer

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO).

Árbitro: Felipe Fernandes Lima/(MG).

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira/MG e Magno Arantes Lira/MG.

Árbitro de Vídeo: Charly Wendy Stroub Deretti/SC (Fifa).

AVAR: Éder Alexandre/SC.

Gols: Luiz Fernando aos 12 minutos, Shaylon aos 37’ do 1º tempo; Anselmo Ramon aos 46 minutos do 2º tempo.

Expulsão: Emerson Santos (2º tempo).

Público: 4.285 pessoas.

Renda: R$ 66.105,00.