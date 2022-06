Atlético-GO acerta contratação de atacante do Inter

O Atlético GO acertou o empréstimo do atacante João Peglow, de 20 anos e que pertence ao Internacional. O jogador deve chegar a Goiânia no início da próxima semana.

Peglow foi campeão do Mundial Sub-17 em 2019, quando a seleção brasileira atuou em Goiânia na fase inicial do torneio. Peglow teve uma passagem pelo Porto B, emprestado pelo colorado gaúcho.

Além do jogador, o elenco atleticano já tem outro campeão sub-17, o zagueiro Gabriel Noga, que pertence ao Flamengo.

Peglow é um jogador de lado. Antes, também cedido pelo Inter e com características parecidas, o Atlético-GO teve Gustavo Ferrareis, que se transferiu para o futebol mexicano.

Além de Peglow, o Dragão já contratou o zagueiro Camutanga, oriundo do Náutico, e o atacante Kelvin, que veio do ABC RN. Eles serão regularizados a partir do dia 18 de julho.