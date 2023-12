Atlético-GO acerta contratação de meia colombiano e atacante gaúcho

O Atlético-GO acertou a contratação do meia colombiano Mateo Zuleta, de 21 anos, e do atacante Thayllon, de 22 anos, que estava no São José-RS. O acerto com os dois jogadores foi confirmado pelo presidente do clube, Adson Batista. Os atletas são aguardados na próxima terça-feira (2), na reapresentação do elenco no CT do Dragão.

Além deles, o clube também já está acertado com o lateral esquerdo Guilherme Romão, de anos 26 e que estava no CRB-AL. Outros nomes, como o do atacante Vagner Love (ex-Sport) e do zagueiro Pedro Henrique (atuou pelo Dragão em 2021) também têm acertos encaminhados.

Mateo Zuleta estava no Leones (Colômbia), no qual disputou a 2ª Divisão do Campeonato Colombiano em 2023, marcando 13 gols em 36 jogos. Ele foi emprestado ao Dragão até o final do próximo ano e com opção de compra ao término do empréstimo.

O jogador estava no radar do Atlético-GO e é considerado aposta do clube em mais um jogador internacional. Alguns nomes passaram pelo Atlético-GO nos últimos anos, como o meia uruguaio Leandro Barcia e o atacante argentino Diego Churín.

Thayllon disputou 41 jogos pelo São José-RS e marcou 12 gols na temporada 2023. É um jogador rápido, atua pelos dois lados do campo e é uma opção para o lugar de Kelvin, que se transferiu para o futebol sul-coreano. Thayllon assinará contrato em definitivo com o Atlético-GO, mas o tempo do vínculo não foi divulgado pelo clube.