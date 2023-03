Atlético-GO acerta contratação do técnico Mozart Santos

O Atlético-GO acertou a contratação do técnico Mozart Santos, de 43 anos. As últimas conversas para o acerto da negociação ocorreram nesta sexta-feira (10). O profissional traz dois auxiliares para a comissão técnica: Denis Iwamura (auxiliar) e Jackson Schwengber (preparador físico). O treinador vai assistir ao jogo do Dragão contra a Aparecidense, neste sábado (11), na ida da semifinal do Goianão - o clube será orientado pelo interino Anderson Gomes, da comissão permanente rubro-negra.

A missão do técnico é básica: chegar à final do Goianão (eliminando a Aparecidense na semifinal para brigar pelo título), garantir a vaga na Copa do Brasil 2024, passar de fase na Copa do Brasil 2023 na quinta-feira (16), diante do Volta Redonda-RJ, e lutar para seguir avançando nas etapas seguintes do torneio nacional, além de conquistar o acesso à elite nacional entre 20 clubes na Série B (os quatro melhores alcançam a Série A).

A Série B do Brasileiro é o cartão de apresentação de Mozart Santos. Afinal, os bons momentos da carreira dele e que o colocaram na lista de treinadores emergentes do futebol nacional são na competição, em duas passagens pelo CSA-AL (2020 e 21), e mesmas colocações – o 5º lugar, nas quais o clube alagoano não fez grande investimento.

Foi no CSA-AL que Mozart iniciou carreira solo, em 2020, após atuar como auxiliar técnico no Coritiba. O trabalho no clube alagoano chamou a atenção de outros times. Assim o técnico chegou ao Cruzeiro e à Chapecoense-SC (ambos em 2021), mas com pouco tempo de permanência.

Voltou a dirigir o CSA-AL, também com outra boa campanha, em 2021. O clube alagoano terminou novamente em 5º lugar, com 62 pontos, a dois pontos do 4º colocado, o Avaí (64 pontos), que obteve o acesso.

Guarani

O último trabalho foi encerrado há menos de um mês, em fevereiro, quando foi desligado do Guarani após campanha fraca no Paulistão 2023. Antes, fez bom trabalho no Bugre na Série B 2022, ajudando-o a se livrar do risco de descenso.

No elenco do Dragão, Mozar Santos dirigiu alguns jogadores, como o atacante Airton e o zagueiro Ramon Menezes, na passagem pelo Cruzeiro.

O estilo de trabalho e as ideias de jogo de Mozart Santos, na visão de Adson Batista, combinam com o “perfil” do Atlético-GO, de jogar com intensidade, ser competitivo, fazer marcação alta no campo do adversário e atuar ofensivamente. Na atual temporada, o Dragão tem o ataque mais positivo do Goianão – 33 gols marcados em 13 jogos.

No futebol, Mozart iniciou a carreira como jogador. Volante canhoto, não alisava nas entradas nos adversários. Despontou no Coritiba, na geração do meia Alex (hoje técnico, também). Em 2000, após disputar o Torneio Pré-Olímpico e conquistar o título pela seleção brasileira, sob comando de Vanderlei Luxemburgo, Mozart chegou ao Flamengo (2000) e disputou os Jogos de Sidney (2000). A seleção caiu nas quartas de final e Mozart rumou para o futebol europeu, atuando no Reggina (Itália) e Spartak Moscou (Rússia).