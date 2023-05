Atlético-GO anuncia Alberto Valentim como técnico

Alberto Valentim, de 48 anos, é o novo técnico do Atlético-GO, que anunciou a contratação nesta sexta-feira (5), dois dias após demitir Mozart do cargo. O novo treinador vai estrear na próxima segunda-feira (8), no jogo contra o Londrina-PR, no Estádio Antonio Accoly, pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para a comissão técnica do treinador, chega o auxiliar técnico português João Correia.

Valentim dará sua primeira entrevista como técnico do Atlético-GO na tarde desta sexta-feira (5). Pela manhã, já deu treino no centro de treinamento do Dragão.

Valentim está sem trabalhar desde agosto de 2022, quando foi demitido do CSA-AL por causa da campanha ruim da Série B. O profissional é o terceiro técnico do Atlético-GO na atual temporada, depois de Eduardo Souza e Mozart, demitido na segunda-feira (1º) – o time ainda teve comando do interino Anderson Gomes em três partidas, nas quais teve 100% de aproveitamento.

No Dragão, Valentim reencontra na comissão técnica o novo preparador físico atleticano, Jorge Soter, que acertou o retorno ao clube na quarta-feira (3) - os dois trabalharam juntos por alguns meses no Cuiabá-MT, em 2021, mas o treinador não continuou na equipe cuiabana.

Com passagens por Palmeiras, Botafogo, Vasco, CSA e Cuiabá-MT, entre outros times, Alberto Valentim esteve numa lista quádrupla do Dragão em meados de 2020, assim que o futebol se preparava para retomar calendário, paralisado por causa da pandemia do coronavírus. Entre os cotados, estavam Vagner Mancini (contratado), Jair Ventura, Zé Ricardo e Valentim.

Ex-jogador, ele fez sucesso no Athletico-PR e atuou durante cerca de dez anos no futebol italiano. Após se tornar treinador, conquistou três títulos: Campeonato Carioca (2018, pelo Botafogo), Campeonato Mato-grossense (2021, Cuiabá-MT), e o principal deles, o da Copa Sul-Americana (2021, no Atlhetico-PR).

Como curiosidade, ano passado ele também foi o substituto de Mozart, mas no CSA, durante a Série B. O clube alagoano fez campanha ruim e foi rebaixado.

No Atlético-GO, ele volta a trabalhar com o atacante Luiz Fernando – os dois estavam juntos na conquista do título do Carioca 2018 pelo Botafogo.