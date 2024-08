Atlético-GO anuncia Guilherme Romão em definitivo e firma contrato até final de 2028

O Atlético-GO oficializou nas redes sociais, nesta quinta-feira (29), uma negociação iniciada no começo deste mês: a contratação em definitivo do lateral esquerdo Guilherme Romão, de 26 anos, junto ao CRB. O Dragão será detentor de 70% sobre os direitos econômicos do jogador, que firmou contrato com maior tempo de duração com o clube goiano, até o final de 2028. O valor de multa para uma futura negociação não foi revelado.

Na negociação entre os clubes goiano e alagoano, o CRB ficará em definitivo com os direitos federativos do atacante Léo Pereira, de 24 anos e que tem se destacado pela equipe alagoana. O Atlético-GO ficará com 50% sobre os direitos econômicos de Léo Pereira, enquanto o CRB fica com a outra metade.

Nesta temporada, Guilherme Romão tem sido um dos jogadores mais regulares do Dragão. É titular e ficou fora de poucos jogos. Foi considerado o melhor jogador da posição no Goianão, em que o Atlético-GO foi tricampeão. Romão atuou em 42 das 47 partidas disputadas pelo time atleticano em 2024.