Atlético-GO arranca empate nos acréscimos e evita derrota para o Novorizontino

O Atlético-GO conseguiu arrancar um empate heroico na noite desta sexta-feira (7) e volta de Novo Horizonte (SP) com um ponto na bagagem. O time rubro-negro viu o adversário abrir dois gols de vantagem, mas carimbou 2 a 2 no placar do Estádio Jorge Ismael de Biasi com dois gols marcados nos minutos finais do jogo.

Com o resultado, o Atlético-GO chega a 23 pontos em 16 rodadas disputadas nesta Série B e impediu que um concorrente direto abrisse vantagem. O Novorizontino, por sua vez, deixou escapar a liderança e fica com 30 pontos, ainda dentro do G4. A noite era do atacante Douglas Baggio, ex-Goiás, que marcou os dois gols na noite em que completou 100 jogos pelo seu clube, mas o Dragão tratou de jogar água no chope.

O Dragão chegou para a partida com o desejo de encurtar a distância para o G4, foco atleticano nesta Série B. O time rubro-negro almeja o acesso para a Série A, mas não tem mostrado força para se colocar como um postulante mais forte neste momento da competição.

Com um futebol apático, mesmo com o time reforçado do lateral direito Rodrigo Soares, do volante Renato e do atacante Luiz Fernando, o Dragão não conseguia incomodar muito o goleiro Jordi. Do outro lado, Ronaldo precisou fazer algumas defesas e viu a bola bater no travessão duas vezes.

A insistência do time mandante foi premiada com um gol nos acréscimos do 1º tempo. Aos 47 minutos, Aylon pegou a bola na ponta direita e cruzou na área. O baixinho Douglas Baggio se movimentou bem dentro da área e cabeceou às costas da marcação rubro-negra.

Sem Luiz Fernando e Gustavo Coutinho no 2º tempo, o Dragão ficou ainda menos perigoso e o resultado foi o segundo gol do Novorizontino, que marcou novamente com Douglas Baggio, aos 30 minutos.

Quando a derrota parecia inevitável, o Dragão ressurgiu das cinzas. Aos 44 minutos, Bruno Tubarão arriscou da entrada da área e acertou o cantinho do goleiro Jordi. Enquanto comemoravam, os jogadores do Atlético-GO viram a placar indicando sete minutos de acréscimos. Era tempo suficiente para buscar o empate. Aos 50 minutos, Shaylon achou David Braga dentro da pequena área e o atacante garantiu um pontinho fora de casa.

Agora, o Dragão se prepara de olho em uma sequência de dois jogos como mandante em Goiânia contra Sport e Mirassol, dois clubes que estão à frente na tabela de classificação, assim como eram Vila Nova e Novorizontino.

FICHA TÉCNICA

2 NOVORIZONTINO: Jordi; Adriano Martins, César Martins (Renato Palm) e Ligger; Willean Lepo, Geovane, Marlon (Luiz Gabriel) e Léo Tocantins (Zé Mateus); Douglas Baggio, Aylon (Rômulo) e Ronaldo (Jenison). Técnico: Eduardo Batista

2 ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares (David Braga), Lucas Gazal, Heron e Jefferson; Renato (Emerson Santos), Bruno Tubarão e Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho (Daniel) e Luiz Fernando (Airton). Técnico: Alberto Valentim

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Gols: Douglas Baggio aos 47’ do 1º tempo e aos 30’ do 2º tempo (Novorizontino); Bruno Tubarão aos 44’ e David Braga aos 50’ do 2º tempo (Atlético-GO)