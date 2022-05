Atlético-GO avança à semifinal e encara o Vila Nova no Goiano Sub-15

O último semifinalista do Campeonato Goiano Sub-15 foi definido na quinta-feira (5). O Atlético-GO voltou a vencer o Independente, de Rio Verde, e com estilo: 7 a 0, no Cel da OAB, para garantir vaga na próxima fase do Estadual. Na ida, o time rubro-negro venceu por 2 a 1.

O Dragão agora vai encarar o Vila Nova na semifinal. O outro confronto é entre Goiás e Aparecidense. Atlético-GO e o time esmeraldino vão decidir em casa.

Para chegar à semifinal, o Vila Nova eliminou o Ovel (2 a 1 no agregado), o Goiás deixou o Bela Vista (8 a 1) para trás e a Aparecidense superou o Abadiânia (6 a 3). Os jogos das semis vão ser disputados entre os dias 7 e 11.

Confira os duelos das semis do Goiano Sub-15:

Jogos de ida

Aparecidense x Goiás - 7/5 (sábado) - 9h30 - CT Buriti Sereno

Vila Nova x Atlético-GO - 8/5 (domingo) - 9h30 - CT Toca do Tigre



Jogos de volta

Goiás x Aparecidense - 10/5 (terça) - 15h30 - CT Edmo Pinheiro

Atlético-GO x Vila Nova - 11/5 (quarta) - 15h30 - Cruzeiro do Sul