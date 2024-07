Atlético-GO busca alternativas para novo jogo contra o Vasco, agora na Copa do Brasil

O jogo entre Atlético-GO e Vasco pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil será no estádio Antônio Accioly. É o que garantiu o presidente do clube, Adson Batista, ao comentar sobre o confronto entre as equipes, que na quarta-feira (17) se enfrentaram pelo Brasileirão em partida marcada por uma “invasão” de vascaínos no Castelo do Dragão.

“Esse jogo será no Accioly, isso podem ter certeza”, resumiu o dirigente.

Adson Batista comentou que pretende se reunir com o Batalhão de Eventos da Polícia Militar (BEPE) para definir estratégias de segurança para evitar que cenas que ocorreram na quarta-feira pelo Brasileirão voltem a se repetir no encontro entre os times na Copa do Brasil.

Na partida pela Série A, algumas dezenas de torcedores do Vasco compraram ingressos destinados para torcedores do Atlético-GO. No final do jogo, que terminou com vitória vascaína por 1 a 0, alguns cruzmaltinos cantaram músicas do clube alvinegro em setores destinados para rubro-negros. A situação foi criticada por torcedores do Dragão nas redes sociais.

“Vamos privilegiar nosso torcedor. Tenho que buscar alternativas para que não ocorra o que aconteceu ontem (quarta-feira). Não pode o torcedor do Vasco se manifestar do jeito que foi”, completou o dirigente atleticano.

Adson Batista disse que o jogo em si “será difícil” e reconheceu que o “Vasco passa por um bom momento” na temporada, o que vai aumentar a dificuldade do Atlético-GO no confronto.

Enquanto o time goiano não vence há oito partidas e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão, a equipe carioca está invicta há cinco jogos, com quatro vitórias seguidas. A última foi conquistada diante do Atlético-GO, pela Série A.

Premiação milionária

Atlético-GO e Vasco vão se enfrentar em dois jogos por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Os times, assim como demais participantes das oitavas de final, receberão premiação de R$ 3,4 milhões. Quem passar avança às quartas de final e ganha cota maior, de R$ 4,5 milhões.

O jogo de ida entre os times será em Goiânia e a decisão será disputada no Rio de Janeiro. As datas base são dia 31 de julho e 7 de agosto. A CBF vai confirmar nos próximos dias os horários, locais e datas das partidas.

Será a primeira vez na história que Atlético-GO e Vasco vão se enfrentar pela Copa do Brasil. O Dragão já duelou com 40 equipes diferentes ao longo de 18 participações no torneio nacional.

O Atlético-GO tenta voltar às quartas de final da Copa do Brasil depois de duas temporadas desde sua última aparição nesta fase do torneio. Em 2022, o Dragão foi superado pelo Corinthians. No ano seguinte, a campanha rubro-negra não passou da 2ª fase (eliminação para o Volta Redonda).

Neste ano, o Atlético-GO começou a Copa do Brasil desde o início do torneio. O Dragão venceu o União-MT, por 3 a 1, na 1ª fase. Bateu o Real Brasília-DF, pelo mesmo resultado, na 2ª fase, e superou o Brusque na 3ª fase com duas vitórias, de 1 a 0 e 4 a 2.