Atlético-GO comemora vitória do ‘alívio’ e quer ‘ambiente leve’ na briga para seguir na Série A

Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, na tarde deste domingo (18), no Estádio Antônio Accioly, técnico e jogadores do Atlético-GO destacaram o alívio após o primeiro resultado positivo dentro de casa pelo Brasileirão e projetaram sequência positiva para a difícil missão de escapar do rebaixamento.

O Atlético-GO entrou em campo com diversas marcas negativas. A equipe rubro-negra não vencia há 15 jogos, sendo 13 pela Série A e outros dois pela Copa do Brasil, e era o único time que ainda não tinha ganhado dentro de casa nesta edição do Brasileiro.

Desde a chegada do treinador Umberto Louzer, o Dragão havia perdido duas vezes pelo placar de 1 a 0 - uma para o Vasco, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e outra para o São Paulo, pela 22ª rodada da Série A. Desta vez, o rubro-negro goiano conseguiu carimbar esse placar a seu favor e ainda encerrar dois longos jejuns.

“Essa vitória vai para o nosso presidente também. O Adson (Batista) vive esse clube 24 horas, a gente via no semblante dele, desde quando nós chegamos, essa indignação, essa insatisfação pelos maus resultados, mas ele sempre procurou nos incentivar e nos mostrar que éramos capazes de vencer o jogo aqui hoje (domingo, 18)”, comentou o técnico.

Umberto Louzer elogiou a força do grupo atleticano diante do Internacional e citou os dois atletas que saíram machucados ainda no 1º tempo com problemas musculares, o zagueiro Pedro Henrique e o atacante Derek. Eles preocupam para a sequência.

“Essa vitória traz somente um alívio, não tem zona de conforto. Futebol não tem essa palavra”, complementou Umberto Louzer, que realizou o seu 300º jogo como treinador profissional, em seis anos na profissão.

Para o Atlético-GO se manter na elite do futebol nacional, terá de fazer um 2º turno acachapante. Nesta segunda, o Dragão seca o Vitória, que abre o Z4 com 21 pontos, e enfrenta o Cruzeiro. Se vencer, o Leão vai aumentar a diferença de pontos para o clube goiano sair da zona de descenso. Fluminense (18º) e Cuiabá (19º) também têm jogos a menos.

Umberto Louzer não deseja se ater muito à matemática e almeja ambiente menos carregado de tensão no Dragão. Até por isso, ele reforçou a importância do trabalho da psicóloga do clube, Ana Isabela Egídio, e da nutricionista Paola Trevisan.

“Muitas vezes, você começa a projetar números e colocar a sua mente lá na frente e isso te traz uma ansiedade ainda maior. Quando você começa a olhar muito para trás, também traz uma depressão, momentos ruins por aquilo que estávamos vivenciando. A gente tentou fazer com que o ambiente ficasse mais leve”, concluiu.

O goleiro Ronaldo, que voltou a disputar um jogo pelo Atlético-GO após ficar cinco partidas fora, sendo determinante na manutenção do resultado contra o Inter, afirmou que o Dragão mantém as esperanças de sair do Z4 e declarou que tinha plena confiança de que os goianos derrotariam os gaúchos.

“A gente vê muito no olhar dos atletas, nos conhecemos muito só pelo olhar. Eu vi que estava todo mundo muito focado, a gente sabia que não ia perder hoje. Antes do jogo já tínhamos feito uma semana bem difícil, sim, bem trabalhosa, trabalhamos alguns defeitos nossos, mas desde o início do jogo sabíamos que iríamos ganhar. Isso foi importante demais, a gente soube sofrer bastante, acho que a sorte virou”, disse.

O próximo compromisso do Atlético-GO é diante do Juventude, que venceu o Athletico-PR por 2 a 1 neste domingo (18), fora de casa, engrenando a segunda vitória consecutiva na Série A e alcançando a 11ª posição. O reencontro do Dragão com o treinador Jair Ventura, que comanda o clube gaúcho, está marcado para o sábado (24), às 16 horas, no Antônio Accioly.