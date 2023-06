Atlético-GO comete erros defensivos e é goleado pelo Criciúma

Em um jogo de tempos distintos, o Atlético-GO foi goleado pelo Cricúma-SC por 3 a 0 na noite desta sexta-feira (2), no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. A equipe atleticana teve controle do jogo no primeiro tempo, desperdiçou chances de abrir o placar, mas foi atropelado pela equipe catarinense na etapa complementar.

O sistema defensivo voltou a cometer erros no segundo tempo e, após ser vazado pela primeira vez, no gol do ex-atleticano Felipe Vizeu, voltou a mostrar abalo psicológico e deixou o adversário à vontade. Com a goleada sofrida fora de casa, o Atlético-GO mergulha na pior fase técnica e tática nesta temporada.

É a segunda vez que o Atlético-GO é goleado no Sul pelo mesmo placar – havia sido batido pelo Juventude-RS por 3 a 0. Agora, são quatro jogos seguidos sem vitória na Série B.

O Atlético-GO segue com 16 pontos, cai uma posição (é 8º) por enquanto, mas ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada. O Criciúma tem 20 pontos, assume a vice-liderança momentaneamente, mas também pode perder posições.

O resultado negativo joga pressão sobre o elenco e o técnico Alberto Valentim. O Dragão está pressionado e precisa da reabilitação diante do Ceará, na terça-feira (6), em Goiânia. O time atleticano passa a ter uma das defesas mais vazadas, com 16 gols sofridos.

Clubes que disputam o acesso à elite nacional, Criciúma e Atlético-GO jogaram pela presença no grupo dos quatro melhores colocados (G4) na rodada e mostraram equilíbrio no primeiro tempo.

O Dragão conseguiu melhorar na marcação, apesar de o sistema defensivo repetir algumas falhas de antes. Como novidade, a equipe atleticana teve o jovem lateral Renan Silva, de 19 anos e iniciando pela primeira vez uma partida – ele havia entrado durante dois jogos. Firme na etapa inicial, Renan Silva ainda fez com que o lateral Marcelo Hermes recebesse o cartão amarelo.

A atuação do Atlético-GO no primeiro tempo foi digna de sair à frente no placar. O Dragão fez boa marcação sobre o setor de criação do Criciúma e foi rápido nas transições de bolas e nos contra-ataques.

A equipe catarinense deixava espaços vazios e neles o rubro-negro criava as chances. Luiz Fernando desperdiçou uma delas, ao errar a conclusão na área e, na outra vez, a conclusão parou nas mãos do goleiro Gustavo.

Numa roubada de bola, Gustavo Coutinho ganhou a dividida do goleiro, avançou em direção à área e carimbou o corpo do zagueiro. O gol rubro-negro se desenhava, mas não saiu, assim como o Criciúma desperdiçou chance com Rômulo, livre na área, e no lance anulado por causa de toque de mão na área antes de Fabinho tocar para as redes e levantar a torcida.

O empate sem gols na etapa inicial mostrou o jogo equilibrado e aberto no segundo tempo.

O trio de ataque do Criciúma, formado por Eder (de36 anos e ex-seleção italiana), Felipe Vizeu (ex-Atlético-GO) e Fabinho era motivo de preocupação para a zaga atleticana. O Dragão fazia um jogo de segurança no segundo tempo e Alberto Valentim decidiu trocar Luiz Fernando, em fase ruim, por Airton. O que parecia razoável começou a ruir.

A equipe catarinense avançou as linhas e abriu o placar. Marcelo Hermes fez boa jogada e o cruzamento chegou para Felipe Vizeu, livre na área – Criciúma 1 a 0, aos 21 minutos e “lei do ex” atualizada no jogo.

Para piorar, o time local se aproveitou do desespero atleticano. No contra-ataque, João Carlos avançou em velocidade e foi tocado por Lucas Gazal na área. Pênalti. Eder converteu, fechou o placar e selou a vitória do Criciúma – 2 a 0, aos 41 minutos.

Faltava mais um para virar goleada. Em outro erro defensivo, Felipe Mateus aproveitou o erro e fez o terceiro gol, aos 47 minutos.

FICHA TÉCNICA

3 Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rayan (Matheus Mancini), Rodrigo, Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo (Fernando Canesin), Felipe Mateus; Eder (Welinton Torrão), Felipe Vizeu (Léo Costa), Fabinho (João Carlos). Técnico: Cláudio Tencati

0 Atlético-GO: Ronaldo; Renan Silva (Marco Antônio), Lucas Gazal, Ramon Menezes (Matheus Sales), Jefferson (Daniel); Renato, Rhaldney (Bruno Tubarão),Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho, Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valentim

Local: Estádio Heriberto Hulse (Criciúma-SC)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

Árbitro de vídeo: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols:Felipe Vizeu aos 21minutos, Eder (pênalti) aos 41’ e Felipe Mateus aos 47’ do 2º tempo.

Público: 14.243 pagantes

Renda: R$ 270.880,00